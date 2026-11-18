Сериозни критики към играчи на Челси и Ливърпул за представянето им в националния отбор

Мало Густо беше определен като най-голямото разочарование в националния отбор на Франция от началото на ерата на Зинедин Зидан. Десният защитник на Челси получи сериозни критики след загубата с 1:3 от Италия в Лигата на нациите, а френските медии не спестиха негативните си оценки и към други двама играчи от Висшата лига – Брадли Баркола от Ливърпул и Адриен Трюфер от Борнемут.

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Журналистът Александър Жакен от RMC Sport определи Густо като „вероятно футболиста, който разочарова най-много през тази втора пауза за националните отбори от ерата на Зидан“. Според него защитникът е бил надигран от съперниците си и не е получил достатъчно помощ в защита от Майкъл Олисе. Густо допусна грешка при изравнителния гол на Италия, пропусна да се справи с центрирането преди второто попадение и предизвика дузпа, която обаче беше пропусната. Представянето му доведе до смяната му от Зидан.

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Критиките не подминаха и Баркола, за когото Ливърпул плати 123 милиона паунда през лятото. „Крилото беше един от малкото футболисти, които започнаха и двата мача през ноември. В крайна сметка обаче не успя да впечатли нито срещу Италия, нито срещу Турция. Бившият играч на ПСЖ често беше неточен в завършващата фаза и му липсваха прецизност и хладнокръвие“, гласи оценката на Жакен. Трюфер също получи критики за „много колебливо представяне“ срещу Италия. Междувременно журналистът Уалид Ашершур заяви, че Зидан се е сблъскал с „реалността“, след като Франция загуби от Италия, а след това трудно победи Турция с 2:1. „Меденият месец приключи“, обобщи той.

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Снимки: Gettyimages