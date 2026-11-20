Дженаро Гатузо: В Лацио се чувствам все едно съм тук от десет години

Старши треньорът на Лацио Дженаро Гатузо сподели, че се чувства изключително комфортно начело на римския клуб и усеща престоя си така, сякаш е на поста вече десетилетие, макар да води тима едва от шест месеца. Наставникът даде подробности за физическото състояние на състава и потвърди, че Давиде Фратези е напълно готов за предстоящото домакинство срещу Лече в събота.

Римските „орли“ подновяват участието си в Серия „А“ като едноличен лидер в класирането. Тимът е един от едва двата отбора без загуба след първите 11 кръга от началото на сезон 2026/27, като до момента е губил точки само в два мача.

"Няма нужда тепърва да оценявам състоянието на Фратези. Той тренира пълноценно с групата през цялата седмица и е напълно здрав. Ще видим само дали няма да развие някаква настинка до края на деня, но във всяко друго отношение се справя чудесно", заяви специалистът.

"Датските национали се присъединиха веднага след своя мач и проведоха занимание във фитнеса заедно с Белаян и Деле-Баширу. Вчера тренирахме при по-ниско натоварване, но колективът работи отлично. Дзакани вече тренира на терен от пет-шест дни. Все още има лек оток, но се движи с добра скорост и се надяваме да го видим в игра следващата седмица. Нуно Тавареш и Шутало започнаха рехабилитация в басейна, докато Адам Марушич имаше леко възобновяване на предишната си травма. Каталди пропусна вчерашното занимание заради дискомфорт в адуктора, но не смятаме, че проблемът е сериозен,“ допълни Гатузо.

🎙️ La conferenza stampa integrale di Mister Gattuso in vista di #LazioLecce 🔗📺 https://t.co/zVkdZomFQH https://t.co/Pk43SpMLoi — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 20, 2026

Запитан за програмата и ротацията в натоварения график преди Коледа, треньорът подчерта, че вниманието е насочено единствено към следващия съперник. "Мислим само за утрешния двубой. Изправяме се срещу солиден и отлично подготвен състав, а резултатите им не са случайност. Те спечелиха седем точки като гости, побеждавайки Удинезе и Венеция и записвайки равенство в Торино. Изключително опасни са при статични положения. Всичко зависи от нас – трябва да покажем правилен манталитет, глад за победа и високо темпо,“ категоричен бе наставникът.

Въпреки че Лацио заема лидерската позиция, Гатузо отказа да прави дългосрочни прогнози за титлата: "Класирането може да се коментира едва в последните седем или осем кръга от сезона. Всеки двубой е важен и изисква максимален респект към опонента. Моята задача е отборът да върви стъпка по стъпка, без излишни сметки. Най-важното е да не допускаме спад в концентрацията и отношението на терена."

На въпрос дали вижда бъдещето си в Лацио в дългосрочен план след честата смяна на клубове през годините, треньорът отговори с готовност: "Обичам да опознавам различни култури и светогледи. Моето личностно и професионално развитие се дължи именно на тези пътувания. Ние, италианците, често смятаме, че сме най-добрите във всичко, но това далеч не е така. Винаги е полезно да почерпиш опит от другите. В момента не мисля дали ще остана тук две или три години – концентриран съм върху настоящето. Чувствам се страхотно на това място, сякаш съм в Лацио от десет години.“

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