Легенди на Ювентус играят мач в памет на Виали

На 9 януари ще се играе мач "Приятели за Легенда" в памет на легендарния капитан на Ювентус Джанлука Виали. Събитието е планирано за "Иналпи Арена" в Торино (б.а. - залата, в която се провеждаха мачовете по хокей на лед на Олимпийските игри през 2006 г.), където ще се събере голяма част от златният отбор на Старата госпожа, спечелил Шампионска лига преди през 1996-а. На 6 януари ще се навършат четири години от кончината на Виали, записал 145 мача и 53 гола за четири сезона с фланелката на "зебрите".

От Юве публикуваха любопитен клип в социалните мрежи, в който се появяват куп знаменитости от миналото: Алесандро Дел Пиеро, Чиро Ферара, Фабрицио Раванели, Морено Торичели, Анджело Перуци, Джанлука Песото, Джанкарло Мароки, Анджело Ди Ливио, Микеле Падовано и др.

"Още ли покриваш главата си с фланелката, когато вкараш гол, Фа?", обръща се Ферара към Раванели. "Разбира се, това е моята запазена марка", отвръща Бялото перо. "Погледни кой номер съм получил, Мики", казва Мароки на Падовано. "Ти можеше да играеш навсякъде", реагира бившият нападател. После Дел Пиеро заявява на всички с усмивка: "Ще си спомним как се прави, нали?". Накрая в съблекалнята влиза Марчело Липи: "Хайде, момчета! Главата ниско и да работим".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago