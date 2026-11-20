Зинедин Зидан за битката с Испания в Лигата на нациите: Не мислим за реванш

Наставникът на френския национален отбор Зинедин Зидан сподели първите си впечатления след тегления жребий за четвъртфиналите в Лигата на нациите, който отреди „петлите“ да се изправят срещу световния първенец Испания.

Пред френското издание „Льо Паризиен“ легендарният специалист подчерта, че съперникът не е изненада и подобни срещи са неизбежни по пътя към трофея:

„Бяхме наясно, че жребият ще ни противопостави на изключително качествен опонент – в случая това е световният шампион Испания. Познаваме ги прекрасно, но с моя щаб тепърва ще анализираме детайлно последните им изяви. Ако искаш да стигнеш до самия край в дадена надпревара, неизменно трябва да се справиш с най-силните.“

Носителят на „Златната топка“ за 1998 година отхвърли тезата, че предстоящият сблъсък ще бъде воден от желание за отмъщение заради поражението на полуфиналите на Мондиала. По думите му това е напълно различно състезание, което изисква друго ниво на концентрация.

Френският селекционер отбеляза, че му предстои внимателно наблюдение на футболистите през следващите месеци, преди отборът да се събере отново през март.

„Ще следим изявите както на момчетата от лагера през ноември, така и на останалите състезатели, за да изградим оптимален състав за това сериозно предизвикателство. Програмата им в клубните тимове е натоварена и ще минат четири месеца до следващия ни сбор, но съм убеден, че всеки от тях ще мисли за тази среща и ще бъде напълно готов за март“, допълни Зидан.

Крайната цел пред селекцията на Франция остава непроменена – класиране за финалната четворка през юни и триумф с титлата в Лигата на нациите.

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