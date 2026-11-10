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Том Брейди вече не е акционер в Бирмингам Сити

  • 10 ное 2026 | 03:26
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Том Брейди вече не е акционер в Бирмингам Сити

Легендарният състезател по американски футбол Том Брейди официално се раздели със своя миноритарен дял в английския Бирмингам Сити. Бившата звезда от НФЛ стана част от собствеността на клуба през август 2023 година съвместно с американската компания „Шелби Къмпанис Лимитид“, която е филиал на фонда „Найтхед Кепитъл Мениджмънт“.

Раздялата беше обявена официално в понеделник чрез съобщение на клубния сайт.

„Футболен клуб Бирмингам Сити изразява своята искрена благодарност към Том Брейди за неговата непоколебима отдаденост и подкрепа към клуба през последните три години“, гласи позицията на тима от Чемпиъншип.

Считан за най-великия играч в историята на НФЛ със своите седем титли от Супербоул, пет приза за Най-полезен играч на финала и три награди за MVP на редовния сезон, Брейди беше ключова част от новата ера за английския клуб. След като спечели промоция обратно във второто ниво на английския футбол през лятото на 2025 година след един сезон в Лига Едно, към момента Бирмингам Сити заема първото място в Чемпиъншип след изиграни 15 кръга.

Освен бизнес участието си в европейския футбол, 49-годишният Брейди има инвестиции и в други спортни проекти. Той остава миноритарен съсобственик в два отбора от Лас Вегас – Рейдърс в НФЛ и Ейсес в Женската НБА.

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