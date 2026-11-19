Клубовете от Премиър лийг се обединиха около решението да осигурят правна подкрепа на ръководството на организацията, ако спонсори на Манчестър Сити заведат съдебни дела срещу нейни представители. Предложението е било прието с мнозинство на среща в Лондон в четвъртък, като според информация на “ББС” само два клуба са гласували против – самият Манчестър Сити и Нотингам Форест.
Шефовете на Премиър лийг поискаха помощ от клубовете след решението срещу Манчестър Сити
Повод за напрежението е решението на независимата комисия, която през септември призна Сити за виновен по обвинения в нарушаване на финансовите правила. Впоследствие формулировките в официалното съобщение на Премиър лийг са предизвикали недоволство сред някои от основните спонсори на клуба, сред които „Етихад“ и „Етисалат“, които заплашват да потърсят правата си по съдебен път.
За приемането на предложението е било необходимо мнозинство от поне 14 от общо 20 клуба. Така изпълнителният директор на Премиър лийг Ричард Мастърс ще разполага с правна защита, ако срещу него или други представители на организацията бъдат предприети съдебни действия във връзка със случая.
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