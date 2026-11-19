Клубовете се обединиха в подкрепа на Премиър лийг, Ман Сити и Нотингам Форест против

Клубовете от Премиър лийг се обединиха около решението да осигурят правна подкрепа на ръководството на организацията, ако спонсори на Манчестър Сити заведат съдебни дела срещу нейни представители. Предложението е било прието с мнозинство на среща в Лондон в четвъртък, като според информация на “ББС” само два клуба са гласували против – самият Манчестър Сити и Нотингам Форест.

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Повод за напрежението е решението на независимата комисия, която през септември призна Сити за виновен по обвинения в нарушаване на финансовите правила. Впоследствие формулировките в официалното съобщение на Премиър лийг са предизвикали недоволство сред някои от основните спонсори на клуба, сред които „Етихад“ и „Етисалат“, които заплашват да потърсят правата си по съдебен път.

За приемането на предложението е било необходимо мнозинство от поне 14 от общо 20 клуба. Така изпълнителният директор на Премиър лийг Ричард Мастърс ще разполага с правна защита, ако срещу него или други представители на организацията бъдат предприети съдебни действия във връзка със случая.

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Снимки: Gettyimages