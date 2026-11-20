Селекционерът на Норвегия Стале Солбакен разкри, че е предпочитал да се изправи срещу Германия, а не срещу Англия. Неговият тим ще играе срещу “Трите лъва” на четвъртфиналите в Лигата на нациите.
“Все още твърдя, че по отношение на шансовете ни, да изтеглим Германия щеше да е най-добре. Ако покажем най-доброто на “Уливаал”, можем да победим Англия, а след това, всичко може да се случи на “Уембли”. Но, очевидно, Англия е голям фаворит”, заяви Солбакен.
Норвегия загуби с 1:2 от Ангиля след продължения на четвъртфиналите на Световното първенство през лятото. След двубоя скандинавците имаха сериозни критики към френския съдия Клеман Тюрпен и системата VAR, тъй като реферите пропуснаха да видят как топката се удря в една от камерите над стадиона и веднага след това Джуд Белингам изравни резултата. По този повод Солбакен заяви: “Поне Тюрпен няма да ръководи този мач”.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago