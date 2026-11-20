Солбакен: Имаме шансове срещу Англия, съдията ще е различен

Селекционерът на Норвегия Стале Солбакен разкри, че е предпочитал да се изправи срещу Германия, а не срещу Англия. Неговият тим ще играе срещу “Трите лъва” на четвъртфиналите в Лигата на нациите.

“Все още твърдя, че по отношение на шансовете ни, да изтеглим Германия щеше да е най-добре. Ако покажем най-доброто на “Уливаал”, можем да победим Англия, а след това, всичко може да се случи на “Уембли”. Но, очевидно, Англия е голям фаворит”, заяви Солбакен.

🇺🇸 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇳🇴 Der Ball hat das Kabel nicht berührt.🤣 Die FIFA gibt sich ganz viel Mühe in dieser WM! 😆 Wieder ein Fall von 'Kontrolliertem weiterkommen' Der Einzug der Engländer ins Halbfinale der WM 2026 wird als „Spidercam-Sieg“ in die Geschichte des Fußballs eingehen. Denn das Tor zum 1:1, das England die Verlängerung überhaupt ermöglichte, hätte wohl nicht zählen dürfen. Am Ende gewannen die Three Lions 2:1 n.V. Direkt nach dem Tor protestieren die Norweger. Nyland gestikuliert noch vor Wiederanpfiff wild Richtung Kabel, genau wie Erling Haaland. Trainer Stale Solbakken sucht zur Pause das Gespräch mit dem französischen Schiedsrichter Clément Turpin. Der deutet ihm an, dass er ein Gespräch mit dem VAR hatte. Aber das Tor zählt! Komplett zum Unverständnis der übertragenden US-Crew des TV-Senders Fox. Deren englischer (!) Schiedsrichter-Experte Mark Clattenburg deutlich: „Wenn der Ball ein Objekt außerhalb des Spielfelds berührt, muss der Unparteiische unterbrechen. Und das Spiel mit Schiedsrichter-Ball fortsetzen.“ — ozzy1871 (@ozzy0123pi) July 12, 2026

Норвегия загуби с 1:2 от Ангиля след продължения на четвъртфиналите на Световното първенство през лятото. След двубоя скандинавците имаха сериозни критики към френския съдия Клеман Тюрпен и системата VAR, тъй като реферите пропуснаха да видят как топката се удря в една от камерите над стадиона и веднага след това Джуд Белингам изравни резултата. По този повод Солбакен заяви: “Поне Тюрпен няма да ръководи този мач”.

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Снимки: Imago