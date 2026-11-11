Пол Скоулс предположи кой ще избере Холанд между Реал и Барселона, ако напусне Ман Сити

Легендата на Манчестър Юнайтед Пол Скоулс направи неочаквано изказване относно следващата стъпка в кариерата на Ерлинг Холанд. Според бившия английски национал норвежкият голмайстор може да облече екипа на Барселона, ако се стигне до напускане на Манчестър Сити вследствие на евентуално административно изваждане на тима от елита.

По време на участието си в подкаста „Дъ Гуд, Дъ Бад енд Дъ Футбол“ Скоулс бе попитан къде вижда нападателя при евентуално изпадане на „гражданите“. Бившият полузащитник отговори без колебание:

„Барселона. Въпреки че прилича на футболист за Реал Мадрид. Мога лесно да си го представя с екипа на Реал Мадрид, но той ще отиде в Барса.“

Темата около бъдещето на норвежеца отново излезе на преден план заради правните проблеми на Манчестър Сити с ръководството на Премиър лийг. Шампионите оспорват обвиненията за финансови нарушения, но са заплашени от сериозни спортни наказания, включително пращане в по-долна дивизия. Подобно развитие на събитията неминуемо би повлияло върху плановете на основните звезди в състава.

Холанд е обвързан с дългосрочен договор с Манчестър Сити до юни 2034 година, след като през януари 2025 година подписа ново десетгодишно споразумение. В контракта му няма заложени освобождаващи клаузи, но евентуална тежка санкция срещу клуба би създала напълно нова ситуация на пазара.

В същия разговор се включи и друг бивш играч на Манчестър Юнайтед – Ники Бът, който коментира влиянието на бащата на нападателя, Алф-Инге Холанд:

„Бих се изненадал, ако баща му вече не е подготвил нещо някъде.“

Бът подчерта и непрекъснатото присъствие на родителя около кариерата на звездата, като отбеляза, че той постоянно следи изявите на сина си отблизо и не пропуска възможност да бъде в центъра на вниманието.

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