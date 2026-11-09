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Не е само Геи, още двама защитници на Ман Сити са с проблеми след загубата от Нотингам Форест

  • 9 ное 2026 | 17:33
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Не е само Геи, още двама защитници на Ман Сити са с проблеми след загубата от Нотингам Форест

Проблемите с контузени състезатели в лагера на Манчестър Сити се задълбочиха след загубата с 1:3 при гостуването на Нотингам Форест. Централният защитник Абдукодир Хусанов е получил травма по време на двубоя на стадион „Сити Граунд“. Макар и да остана на терена до последния съдийски сигнал, бранителят няма да вземе участие в предстоящите мачове на националния отбор на Узбекистан.

Все още не е ясна точната тежест на травмата на Хусанов, но това е поредно сериозно предизвикателство за мениджъра Енцо Мареска, след като още двама бранители поискаха смени на почивката срещу Форест. Марк Геи и Йошко Гвардиол изпитаха физически проблеми и бяха заменени принудително на полувремето. В същото време Нико О'Райли не попадна в състава на Англия, след като през целия сезон изпитва затруднения да достигне оптимална форма.

Защитник на Ман Сити получи травма, бранител на Нюкасъл го смени в националния отбор
Защитник на Ман Сити получи травма, бранител на Нюкасъл го смени в националния отбор

Геи вече отпадна от сметките на английския селекционер, като все още предстои да се разбере дали Гвардиол ще се присъедини към лагера на Хърватия. Мареска спешно трябва да намери решение за стабилността в дефанзивната линия, след като и Матеуш Нунеш премина през физически проблеми, а отборът инкасира 17 гола в последните си 8 двубоя.

Поражението от Нотингам бе трета поредна загуба за „гражданите“ във Висшата лига, оставяйки отбора в минорно настроение преди паузата за националните отбори. Мареска призна, че играчите се нуждаят от почивка, за да може треньорският щаб да анализира причините за спада във формата преди домакинството на Фулъм в събота следващата седмица.

Негативната серия смъкна „небесносините“ до третото място в таблицата – на шест точки зад лидера Арсенал и зад приятната изненада на сезона Брайтън. Специалистът се надява да разполага с максимално широк избор в ариергарда, когато тимът възобнови занимания в края на идната седмица.

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Снимки: Imago

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