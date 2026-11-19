Чеферин и още европейски представители в Съвета на ФИФА пак скочиха на Инфантино, обвиниха го в липса на прозрачност

Осемте европейски представители от УЕФА в Съвета на ФИФА - сред които и е президентът на Европейската асоциация Александър Чеферин, изпратиха остро писмо до ръководството на световната футболна централа.

В него те изразяват сериозно недоволство от липсата на прозрачност и съдействие при изясняването на редица спорни практики в организацията, сред които водещо място заема проваленият проект за комерсиализация на правата за Световното първенство - ФИФА Ентърпрайз (ФФЕ). Става дума и за казусите, свързани с "Наградата за мир" за американския президент Доналд Тръмп и отменения червен картон на Фоларин Балогун на Мондиал 2026.

🚨 FIFA Vice-Presidents and Council members have written to Secretary General Mattias Grafström to vent their frustrations that FIFA is yet to answer their questions on FFE, the Peace Prize and the Flo Balogun red. A letter, seen by @talkSPORT, asks why “FIFA has not answered any of those questions. Nor has it provided any of the requested documentation or provided any indication as to when it intends to do so.” The letter also questions what documents on FFE will be shared. “We are concerned that any review would seemingly be limited to certain unspecified “key documents” relating to the failed FFE proposal only – notwithstanding that our questions and requests extend to a number of additional matters – which, in turn, would only be available for review under unknown “strict review protocols”. “As you acknowledge in your letter of 2 November, as members of the FIFA Council we have certain rights, duties and obligations – both under FIFA rules and regulations as well as under Swiss law – to FIFA as a whole. As a consequence, we are entitled to access the requested documentation, information, and materials in order to properly and diligently fulfill these duties. “Accordingly, in the interests of transparency – as such concept should flow both ways – before making arrangements to travel to Zurich, please identify the documents you consider to be “key documents,” whether FIFA is prepared to provide all relevant documents on all of the issues raised, and what the “strict review protocols” are those that you believe are necessary. “Moreover, we believe it is important to receive an explanation as to why FIFA considers such restrictions necessary since it is not clear why our rights are being limited in such a way given our duties and obligations to FIFA under its own rules and regulations, as well as those under Swiss law.” The letter is signed by Aleksander Čeferin, Sándor Csányi, Debbie Hewitt, Dejan Savićević, George Koumas, Răzvan Burleanu, Bernd Neuendorf and Pascale Van Damme. — Ben Jacobs (@JacobsBen) November 19, 2026

Това е поредната атака на представители на УЕФА срещу действащия президент Джани Инфантино, който се явява догодина на избори за четвърти пореден мандат.

„Позоваваме се на вашето писмо от 2 ноември относно въпросите и исканията за информация, представени от УЕФА от наше име на 19 и 23 октомври. Тези въпроси бяха изпратени в отговор на поканата на президента на ФИФА към членовете на Съвета да формулират своите питания в писмен вид. До момента обаче ФИФА не е отговорила на нито един от поставените въпроси, не е предоставила исканата документация и не е посочила кога възнамерява да направи това. Въпреки че все още очакваме пълен и адекватен отговор и не разбираме причината за това голямо забавяне, ние приветстваме, макар и закъснялото, предложение за преглед на документите“, се посочва в обръщението.

NEW: UEFA President Aleksander Čeferin & 7 other European FIFA Council members have written to FIFA to complain about restrictions imposed on how they are being allowed to see evidence on the World Cup sell-off at FIFA HQ & only seeing "key documents" not "all relevant documents" — Rob Harris (@RobHarris) November 19, 2026

Представителите на УЕФА, сред които е и президентът на европейската централа Александър Чеферин, изразяват безпокойство от наложените ограничения при евентуалния достъп до архивите:

„Обезпокоени сме, че този преглед изглежда се ограничава единствено до определени „ключови документи“ – без да се уточнява кои са те – и засяга само провалената инициатива за ФФЕ, независимо че нашите запитвания включват и други допълнителни казуси. Освен това въпросната проверка би следвало да се подчинява на неизвестни за нас „строги протоколи за преглед“. В качеството си на членове на Съвета на ФИФА, ние разполагаме с ясни права, задължения и отговорности спрямо ФИФА, установени както в устава и правилниците на организацията, така и в швейцарското законодателство.“

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Осемте европейски делегати настояват за пълно съдействие, преди да осъществят официално посещение в централата в Цюрих. Те призовават да се изясни какви точно материали се определят като „ключови“, дали ФИФА е готова да предостави цялата документация по засегнатите въпроси и какво конкретно представляват въпросните строги процедури за проверка.

В писмото се изтъква още, че европейските делегати са напълно наясно с доверителните си задължения към световната централа и с необходимостта да защитават интересите на организацията и нейните членове. Поради тази причина те очакват категорично обяснение защо правата им биват ограничавани.

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„В крайна сметка въпросът се свежда до това дали президентът и администрацията на ФИФА признават своята отчетност пред Съвета на организацията. Всеки преглед на документацията се извършва без ущърб на правото на УЕФА и на нашето право да изискваме предоставяне на материали, включително в рамките на настоящи или бъдещи съдебни производства в Съединените щати. В същия дух на прозрачност изпращаме копие от тази кореспонденция до всички членове на Съвета на ФИФА“, завършва писмото на европейските ръководители, подписано от фигури като Чеферин, президента на черногорския футбол Деян Савичевич и Бернд Нойендорф, който е председател на Германския футболен съюз.

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