Осемте европейски представители от УЕФА в Съвета на ФИФА - сред които и е президентът на Европейската асоциация Александър Чеферин, изпратиха остро писмо до ръководството на световната футболна централа.
В него те изразяват сериозно недоволство от липсата на прозрачност и съдействие при изясняването на редица спорни практики в организацията, сред които водещо място заема проваленият проект за комерсиализация на правата за Световното първенство - ФИФА Ентърпрайз (ФФЕ). Става дума и за казусите, свързани с "Наградата за мир" за американския президент Доналд Тръмп и отменения червен картон на Фоларин Балогун на Мондиал 2026.
Това е поредната атака на представители на УЕФА срещу действащия президент Джани Инфантино, който се явява догодина на избори за четвърти пореден мандат.
„Позоваваме се на вашето писмо от 2 ноември относно въпросите и исканията за информация, представени от УЕФА от наше име на 19 и 23 октомври. Тези въпроси бяха изпратени в отговор на поканата на президента на ФИФА към членовете на Съвета да формулират своите питания в писмен вид. До момента обаче ФИФА не е отговорила на нито един от поставените въпроси, не е предоставила исканата документация и не е посочила кога възнамерява да направи това. Въпреки че все още очакваме пълен и адекватен отговор и не разбираме причината за това голямо забавяне, ние приветстваме, макар и закъснялото, предложение за преглед на документите“, се посочва в обръщението.
Представителите на УЕФА, сред които е и президентът на европейската централа Александър Чеферин, изразяват безпокойство от наложените ограничения при евентуалния достъп до архивите:
„Обезпокоени сме, че този преглед изглежда се ограничава единствено до определени „ключови документи“ – без да се уточнява кои са те – и засяга само провалената инициатива за ФФЕ, независимо че нашите запитвания включват и други допълнителни казуси. Освен това въпросната проверка би следвало да се подчинява на неизвестни за нас „строги протоколи за преглед“. В качеството си на членове на Съвета на ФИФА, ние разполагаме с ясни права, задължения и отговорности спрямо ФИФА, установени както в устава и правилниците на организацията, така и в швейцарското законодателство.“
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Осемте европейски делегати настояват за пълно съдействие, преди да осъществят официално посещение в централата в Цюрих. Те призовават да се изясни какви точно материали се определят като „ключови“, дали ФИФА е готова да предостави цялата документация по засегнатите въпроси и какво конкретно представляват въпросните строги процедури за проверка.
В писмото се изтъква още, че европейските делегати са напълно наясно с доверителните си задължения към световната централа и с необходимостта да защитават интересите на организацията и нейните членове. Поради тази причина те очакват категорично обяснение защо правата им биват ограничавани.
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„В крайна сметка въпросът се свежда до това дали президентът и администрацията на ФИФА признават своята отчетност пред Съвета на организацията. Всеки преглед на документацията се извършва без ущърб на правото на УЕФА и на нашето право да изискваме предоставяне на материали, включително в рамките на настоящи или бъдещи съдебни производства в Съединените щати. В същия дух на прозрачност изпращаме копие от тази кореспонденция до всички членове на Съвета на ФИФА“, завършва писмото на европейските ръководители, подписано от фигури като Чеферин, президента на черногорския футбол Деян Савичевич и Бернд Нойендорф, който е председател на Германския футболен съюз.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google