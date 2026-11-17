Филип Диало вече официално може да влезе в битка за Джани Инфантино за президентския пост на ФИФА

Изпълнителният комитет на Френската футболна федерация (ФФФ) одобри официално кандидатурата на своя президент Филип Диало за най-високия пост в световния футбол. След като получи пълното доверие на УЕФА да влезе в битка срещу настоящия президент Джани Инфантино, френският функционер обяви, че се радва на сериозна подкрепа и от асоциации извън европейския континент.

Новината бе потвърдена след заседание на ръководството на ФФФ във вторник. На специална пресконференция в централата на федерацията Диало направи първото си публично изказване след издигането на неговата кандидатура.

Ясен е кандидатът на УЕФА, който ще се изправи срещу Инфантино

„Преди броени дни колегите от Изпълнителния комитет на УЕФА, начело с президента Александър Чеферин, се обърнаха към мен с покана да изразя гласа на автентичния футбол и неговите ценности. Настояването от страна на европейските партньори и получените запитвания от други страни ме убедиха да приема предложението и да се кандидатирам за президент на ФИФА. Изпълкомът на ФФФ гласува единодушно в подкрепа на тази стъпка“, заяви френският ръководител.

Диало изрази ясно намерение да сложи край на „едноличното управление“ на действащия президент. Въпреки че Джани Инфантино, който заема поста от 2016 година, вече си осигури подкрепата на конфедерациите на Африка (КАФ), Южна Америка (КОНМЕБОЛ) и Азия (АФК), шефът на френския футбол разчита на 55-те гласа от УЕФА (при необходими 106 за абсолютно мнозинство), както и на категорична подкрепа от други континенти, която предстои да бъде официално обявена в близките дни.

В миналото Диало подкрепяше Инфантино преди подготовката за Световното първенство през 2026 година, но по-късно оттегли доверието си след спорния проект за комерсиализиране на турнира и плановете за създаване на търговско дружество на ФИФА с участие на частни инвеститори.

Желание да се включат в президентската надпревара заявиха също почетният президент на Японската футболна асоциация Козо Ташима и бившият швейцарски национал Рамон Вега. Очакванията са те да не успеят да съберат задължителния минимум от подкрепата на поне пет страни членки преди крайния срок за подаване на документи в сряда в полунощ.

"Toutes ces décisions ont choqué le monde du football." Philippe Diallo, patron de la FFF, est candidat à la présidence de la FIFA pour affronter le sortant Gianni Infantino, dont il dénonce la direction "solitaire". L'élection est prévue le 18 mars prochain. https://t.co/KLoTaMgn3F — M6 Info (@m6info) November 17, 2026

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Снимки: Gettyimages