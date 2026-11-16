УЕФА може да хвърли Луиш Фиго срещу Джани Инфантино

Три дни преди крайния срок за подаване на кандидатури за президентския пост във ФИФА УЕФА все още търси своя кандидат, който да се изправи срещу Джани Инфантино. След като обмисляха вариантите със Шандор Чани – президент на Унгарската футболна федерация, а след това и с Арсен Венгер (който в крайна сметка се отказа), европейските ръководители сега проучват нова възможност. Според журналиста Санти Ауна в момента някои високопоставени лица в структурата на УЕФА лансират кандидатурата на Луиш Фиго. Бившият португалски национал, който беше кандидат за този пост през 2015 г., но след това реши да се оттегли, не се ползва с пълно единодушие в УЕФА. Поради това дискусиите продължават в последните дни преди изтичането на крайния срок.

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Залогът е голям за европейската централа, искаща да издигне обща кандидатура срещу Джани Инфантино, който се цели в четвърти мандат, след като застана начело на ФИФА през 2016 г. Изборите ще се проведат на 18 март 2027 г. в Рабат, Мароко, по време на конгреса на световната футболна организация. За да бъде официално допуснат до участие, всеки кандидат трябва да получи подкрепата на поне пет национални федерации, членуващи във ФИФА. Претендентите имат време до 18 ноември, за да подадат своите кандидатури. Следователно УЕФА разполага с много малко време, за да постигне съгласие и да прецени дали Луиш Фиго може да обедини ръководството около своята кандидатура.

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Луиш Фиго бе сред най-яростните критици на Инфантино през лятото, когато призива швейцареца да подаде оставката си след скандалния план за привличане на частни инвестиции в турнирите на организацията. Тогава Фиго изрази мнението, че “Инфантино е опозорил поста на президент на ФИФА".

🚨EXCL: 🇪🇺🇵🇹 #UEFA | ❗️À J-3 de la clôture des candidatures à l’UEFA, l’instance cherche toujours son candidat. Csányi évoqué mais piste abandonnée. Wenger annoncé puis donné forfait... 👀 Les dirigeants européens songeraient maintenant à présenter Luis Figo. Une idée qui ne fait pas l’unanimité en interne et un casting rocambolesque pour une instance qui ambitionne de dicter l'avenir du football mondial https://t.co/e57JbCpnMu — Santi Aouna (@Santi_J_FM) November 16, 2026

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Снимки: Imago