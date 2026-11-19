Конте разказа за пристигането си в Интер и раздялата си с клуба

Бившият наставник на Интер Антонио Конте си припомни причината да поеме “нерадзурите” през 2019-а, както и мотива да си тръгне от клуба две години по-късно въпреки спечелената титла на Италия.

Конте намекна за завръщане в Ювентус и посочи двата пъти, в които се е разминал с това

“Джузепе Марота и Стивън Жанг дойдоха при мен и ми казаха: “Искаме да ни върнеш на победния път. Не сме печелили титлата от 10 години и искаме да прекъснем хегемонията на Ювентус в Италия, както и да се наложим в чужбина.” Целта на клуба беше ясна, така че поехме по този път заедно. Това, което виждаш, е това, което получаваш с мен във всяка ситуация. Ако сме се насочили в някаква посока и сме постигнали съгласие относно нея, значи трябва да тръгнем натам. Впоследствие напуснах Интер, защото, след като спечелихме Скудетото, ние имахме среща, на която ми беше казано, че на практика всеки играч може да бъде продаден през лятото. Това се различаваше с предишното ни споразумение, а именно да изградим отбор, който да прекрати доминацията на Ювентус, и да създадем дълготрайна структура, която да ни направи конкурентоспособни в Европа”, сподели Конте в откъс от интервюто си пред Cronache di Spogliatoio, което ще излезе в петък.

«ALLENAVO LUKAKU CON LO SPARAPALLONI. MAROTTA MI CHIAMÒ PER METTERE FINE ALL’EGEMONIA JUVE» Antonio Conte nella nostra intervista esclusiva racconta del suo periodo all’Inter. La chiamata di Marotta per tornare a vincere, l’arrivo di Lukaku con gli allenamenti con lo sparapalloni e l’addio non facile. L’intervista completa del direttore Emanuele Corazzi e Massimo Ambrosini uscirà venerdì sul canale YouTube di Cronache. — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) November 19, 2026

Специалистът също така разказа как е помогнал на Ромелу Лукаку да подобри играта си по време на съвместния им период в Интер. “Той не беше свикнал да играе с гръб към вратата и разчиташе единствено на контраатаките, но трябваше да се превърне в завършен футболист. Помня как още в началото ми призна, че не е свикнал да задържа топката и да печели единоборства. Аз му отговорих, че е необходимо да се превърне в завършен играч. Помня как с машина изстрелвахме топки срещу него, а той трябваше да ги овладява, докато Паоло Ваноли, който беше част от моя щаб, го буташе в гърба с гумен протектор, защото иначе щеше да се контузи. Така Лукаку се превърна в играча, когото познаваме днес - способен мощно и бързо да атакува пространството зад защитата или да задържа топката. Когато той е в наказателното поле, това е почти сигурен гол. Използваш го като таран, който задържа топката и след това я вкарва”, обясни той.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages