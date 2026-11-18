От Ман Юнайтед потвърдиха щаба на Почетино, един от треньорите, който щеше да напише история, липсва

От Манчестър Юнайтед потвърдиха пристигането на Маурисио Почетино, пускайки кратко видео с аржентинеца на “Карингтън”. Веднага след това от клуба потвърдиха на официалната си страница, че заедно с бившия наставник на Тотнъм и Челси към “червените дяволи” се присъединяват неговите асистенти Хесус Перес, Мигел Д’Агостино, Тони Хименес и Себастиано Почетино. Трима от тях са вече от няколко дни на базата на клуба, за да ръководят тренировъчния процес от началото на седмицата с играчите, които не бяха част от своите национални отбори.

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Интересен факт е, че в съобщението на 20-кратните шампиони отсъства името на Силвия Туя. Тя бе част от треньорския щаб на Маурисио Почетино в последните му няколко назначения, включително в националния отбор на САЩ. Очакваше се именно тя да се заеме с физическото състояние на футболистите, които често са обвинявани, че не тичат достатъчно. Източник от клуба е споделил с медиите, че нейното пристигане все още не е потвърдено и поради тази причина името ѝ отсъства от официалното съобщение на клуба. Туя би написала история, тъй като ще се превърне в първата жена треньор в мъжкия тим на “червените дяволи”.

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Същевременно от Манчестър Юнайтед потвърдиха раздялата с асистентите, които бяха част от щаба на Майкъл Карик. Това са Травис Бинион, Джони Еванс, Стив Холанд, Крейг Маусън и Джонатан Уудгейт. От клуба благодариха на вече бившите помощници на Карик за отдадената работа.

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Снимки: Imago