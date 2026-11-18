От Манчестър Юнайтед дават Реал Мадрид на ФИФА

Манчестър Юнайтед може да подаде жалба до ФИФА заради трансфера на 16-годишния Габриел в Реал Мадрид, съобщи "Таймс". Английският клуб подозира, че представители на други отбори може да са се свързали с обкръжението на играча без разрешението на Манчестър Юнайтед миналото лято. Ако ръководството на клуба открие доказателства за нарушение на правилата, те ще ги препратят до ФИФА.

Ясно е колко ще получи Манчестър Юнайтед за големия си талант, който подписва с Реал Мадрид

На 17 ноември Габриел обяви напускането си на Манчестър Юнайтед, публикувайки прощално видео в социалните мрежи. Габриел обаче остава регистриран в академията на Манчестър Юнайтед до края на сезона. Според Sky Sports клубът не е бил уведомен предварително за публикуването на прощалното видео. Очаква се нападателят да се присъедини към Реал Мадрид през януари 2027 г., с когото вече е постигнал устно споразумение. Габриел е в Манчестър Юнайтед от 2020 г. Миналия сезон той стана най-младият носител на наградата „Джими Мърфи“, връчвана на най-добрия млад играч на клуба.

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