Киелини вижда сериозен прогрес в националния отбор на Италия

Бившият капитан на Италия и Ювентус Джорджо Киелини отбеляза положителните промени в състава на "адзурите" под ръководството на завърналия се селекционер Роберто Манчини. В груповата фаза на Лига на нациите те спечелиха 10 точки и завършиха на трето място в група с тимовете на Белгия, Франция и Турция.

"Разбира се, гледах последните няколко мача. Това е началото на процес, който напредва доста по-бързо от очакваното. След първата загуба в Рим с 0:2 от Белгия, видяхме значително подобрение. Не е лесно да се играят два двубоя от такова ниво за толкова кратък период от време. Първите два месеца могат да се гледат положително, вече има светлина в края на тунела. Пътят напред е труден и изисква търпение, много сила и решителност. Вярвам, че е наш общ дълг да подкрепим това рестартиране и хората, които го водят", каза Киелини при откриването на фенклуб на Ювентус в Брюксел.

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Снимки: Gettyimages