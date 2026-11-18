Прилепи пречат на обновяването на базата на Манчестър Юнайтед

Плановете на Манчестър Юнайтед за модернизация на тренировъчната база в Карингтън срещнаха неочаквана пречка заради опасения за местната популация от прилепи. Клубът е подал заявление до общинския съвет на Трафорд за поставянето на осем нови прожектора с височина 18,3 метра и замяната на една от тревните настилки с изкуствена. Проектът засяга три от общо 14-те терена в комплекса.

Почетино кацна в Манчестър, веднага се отправи към базата на "червените дяволи"

Местната природозащитна организация „Приятели на Карингтън Мос“ е подала възражение срещу предложението, изразявайки притеснения за влиянието му върху природата, биоразнообразието и отводняването на района. Според организацията осветлението, което ще може да работи до 21:00 часа, ще съвпада с периода, в който прилепите са най-активни и търсят храна. Оттам смятат, че клубът не е разгледал достатъчно алтернативни варианти, включително използването на по-ниски осветителни тела.

Почетино проговори за предизвикателството Манчестър Юнайтед и философията си като треньор

От Манчестър Юнайтед са заявили, че са наясно с възражението и са взели предвид въздействието върху околната среда. Клубът е поръчал оценка на биоразнообразието и планира да компенсира евентуалните щети чрез закупуване на местообитания извън района. Общинският съвет на Трафорд все още не е взел решение, като се очаква това да стане през следващите няколко седмици. Карингтън е дом на тренировъчната база на Юнайтед от 26 години, а през лятото на 2025 г. съоръжението претърпя ремонт на стойност 50 милиона паунда.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google