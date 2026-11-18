Почетино проговори за предизвикателството Манчестър Юнайтед и философията си като треньор

Новият мениджър на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино отправи послание към клуба и феновете след вчерашния успех на САЩ над Хаити в последния му двубой начело на националния тим. Той бе и провокиран от бившето крило на градския съперник Манчестър Сити Дамаркас Бийзли, който заяви, че Манчестър е син и винаги ще бъде такъв.

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“Ще видим, дайте ми време”, отговори аржентинският наставник. “Това ново предизвикателство е сериозно,. но в същото време носи онзи адреналин, който човек иска да изпита. Трябва да подходим със здрав разум. Наясно сме с настоящата ситуация и че тя не отговаря на клуб от нивото на Манчестър Юнайтед. Феновете на тима са невероятни. Нашата философия е да се учим от всеки. Човек трябва да бъде отворен към новото, защото играчите могат да ни научат на нещо всеки ден. В момента ние сме един много добър треньорски щаб. Футболът е нагласа и подход. Става дума за връзка, емоции и комуникация”, обясни Почетино.

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Очаква се днес той да пристигне в Манчестър и веднага да се отправи към базата на Манчестър Юнайтед на Каригтън. В петък аржентинецът трябва да даде първата си пресконференция начело на тима, а в неделя ще има не леката задача да дебютира в дербито с Ливърпул.

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Снимки: Gettyimages