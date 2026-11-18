В договора на Почетино със САЩ имало клауза за три клуба

Маурисио Почетино днес трябва да пристигне в Англия и да започне официално работата си като мениджър на Манчестър Юнайтед. Според “Дейли Телеграф” клубът от “Олд Трафорд” е един от трите, които са били включени в специална клауза в договора на аржентинеца с федерацията на САЩ, позволяваща му по-лесно да бъде освободен от контракта си. Останалите клубове са бившият отбор на Почетино Тотнъм и испанският гранд Реал Мадрид.

Аржентинецът е настоявал за включването на тази точка при подписването на новия си контракт като селекционер на САЩ, който бе за срок от четири години.

Въпреки че Манчестър Юнайтед присъства в тази клауза, 20-кратните шампиони на Англия все пак трябваше да платят компенсация в размер на 10 милиона долара на американската федерация плюс допълнителни няколко милиона за неговия щаб, който вече е в Манчестър, за да подготвя отбора за дербито с Ливърпул, което е в неделя.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google