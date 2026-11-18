Новият мениджър на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино кацна в града и веднага след това се е отправил към базата на клуба Карингтън, съобщават повечето големи медии в страната. Късно снощи аржентинецът ръководи за последен път националния отбор на САЩ, който постигна нов успех над Хаити и се класира за 1/2-финалите в Лигата на нациите на Северна Америка, а веднага след това той се качи на частен самолет, нает от семейство Глейзър, и отлетя за Европа.
Почетино проговори за предизвикателството Манчестър Юнайтед и философията си като треньор
Почетино ще се присъедини към своите асистенти Хесус Перес, Тони Хименес и своя син Себастиано, които вече от няколко дни са в Манчестър и ръководят тренировките с играчите, които не са част от националните си отбори. Различни източници, близки до лагера на националния тим на САЩ, твърдят, че самият наставник се е чувал по 20 пъти на ден със своите помощници, за да се информира за всичко, което се случва в Манчестър. Самият Почетино вероятно ще направи първата си медийна изява като мениджър на “червените дяволи” още утре пред клубната телевизия, а в петък се очаква да бъде представен официално и да даде първата си пресконференция преди двубоя с Ливърпул.
В договора на Почетино със САЩ имало клауза за три клубаДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages