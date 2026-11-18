Почетино кацна в Манчестър, веднага се отправи към базата на "червените дяволи"

Новият мениджър на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино кацна в града и веднага след това се е отправил към базата на клуба Карингтън, съобщават повечето големи медии в страната. Късно снощи аржентинецът ръководи за последен път националния отбор на САЩ, който постигна нов успех над Хаити и се класира за 1/2-финалите в Лигата на нациите на Северна Америка, а веднага след това той се качи на частен самолет, нает от семейство Глейзър, и отлетя за Европа.

Почетино проговори за предизвикателството Манчестър Юнайтед и философията си като треньор

Mauricio Pochettino has arrived in the U.K ahead of starting his new role as Manchester United head coach ✈️ https://t.co/BbQ2tokUxt — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 18, 2026

Почетино ще се присъедини към своите асистенти Хесус Перес, Тони Хименес и своя син Себастиано, които вече от няколко дни са в Манчестър и ръководят тренировките с играчите, които не са част от националните си отбори. Различни източници, близки до лагера на националния тим на САЩ, твърдят, че самият наставник се е чувал по 20 пъти на ден със своите помощници, за да се информира за всичко, което се случва в Манчестър. Самият Почетино вероятно ще направи първата си медийна изява като мениджър на “червените дяволи” още утре пред клубната телевизия, а в петък се очаква да бъде представен официално и да даде първата си пресконференция преди двубоя с Ливърпул.

В договора на Почетино със САЩ имало клауза за три клуба

🚨 NEW: Jesús Pérez flew ahead to Manchester in the early hours on Sunday to lay the groundwork alongside goalkeeping coach Toni Jiménez and fitness coach Sebastiano Pochettino. Yet sources in the US say Pochettino has been on the phone “20 times a day” to Pérez and company to keep up to date on everything they are encountering and doing in Manchester as they aim to hit the ground running, drag United up the table, and revitalise the dressing room. He is already talking about “unlocking the brains” of the players, transforming mindsets and attitudes, getting them not just to run but run smarter and bringing a fresh impetus and approach. [@TelegraphDucker] — UtdXclusive (@UtdXclusive) November 18, 2026

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Снимки: Gettyimages