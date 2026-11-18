Невил защити Далот и посочи трима други, които трябва да напуснат преди португалеца

Гари Невил изненадващо защити Диого Далот от критиките на феновете на Манчестър Юнайтед и посочи трима други защитници, които според него трябва да напуснат клуба преди португалеца. Бившият капитан на „червените дяволи“ смята, че Нусаир Мазрауи, Лисандро Мартинес и Матайс де Лихт трябва да бъдат продадени от новия мениджър Маурисио Почетино.

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Далот беше освиркан от привържениците на „Олд Трафорд“ при смяната си в последния мач на тима, но Невил смята, че отношението към него е несправедливо. „Знам, че това няма да се хареса на много хора, но бих се разделил с няколко футболисти преди Далот. Той постоянно е принуждаван да играе отляво, въпреки че е десен бек. Винаги е готов да се нагърби с всичко в името на отбора. Може да не е изключителен футболист, но никога не се скатава и не мисля, че някога може да бъде обвинен, че не работи достатъчно“, заяви Невил.

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„Ако играеше в прилична защитна четворка, според мен щеше да се справя добре. Но около него има ужасна защита“, добави бившият английски национал. Той беше особено категоричен за Де Лихт, когото смята за ненадежден заради постоянните контузии: „Той има един голям проблем – не играе футбол. Ако един футболист е податлив на контузии и не може да играе редовно, това не означава, че трябва да бъде предпочетен пред човек, който е на разположение всяка седмица. Имаш нужда от играчи, на които можеш да разчиташ. Де Лихт трябва да си тръгне.“ Невил очаква Почетино да запази поне засега Люк Шоу, Хари Магуайър и Лени Йоро, но смята, че Юнайтед има нужда от сериозно подсилване на отбраната.

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Снимки: Gettyimages