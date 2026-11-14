Нов граждански иск срещу Александър Зверев в Берлин за изявленията му след делото от 2024 година

Световният номер 1 в мъжкия тенис Александър Зверев е ответчик по нов граждански иск, подаден в съда в Берлин от бившата му партньорка Бренда Патеа, която е и майка на дъщеря му. За това съобщи спортният журналист Бен Ротенберг в своя бюлетин Bounces на 13 ноември 2026 г.

Според информацията от публикацията искът е внесен на 18 септември 2026 г., пет дни след като германският тенисист спечели Откритото първенство на САЩ. Делото е заведено поради твърдения за неверни публични изявления на Зверев относно приключването на предишния им правен спор.

В основата на новия иск са изказвания на Зверев в интервю за френското издание L'Equipe през юни 2026 г. В разговара германецът заяви, че невинността му е била доказана по отношение на обвиненията в домашно насилие.

Правният екип на Патеа, предвождан от базирания в Мюнхен адвокат Михаел Шеле, оспорва това твърдение. Според иска изявлението на Зверев не отговаря на истината и уврежда репутацията на Патеа, тъй като представя обвиненията ѝ като неоснователни.

Преди да се стигне до съда, през август адвокатите на Патеа са изпратили три писма (на 6, 11 и 25 август) с искане Зверев да коригира думите си и да се въздържа от повторението им. Тези писма обаче са останали без отговор от страна на тенисиста.

Твърденията в новата молба се позовават на начина, по който приключи наказателният процес през юни 2024 г. Тогава съдебното производство в Берлин бе прекратено чрез споразумение между страните без произнасяне на окончателна присъда за вина или невинност.

Като част от споразумението Зверев се съгласи да плати сумата от 200 000 евро, разпределена между съдебната каса (150 000 евро) и благотворителни организации (50 000 евро). Тогава съдът изрично уточни, че това решение не представлява нито осъдителна присъда, нито официална оправдателна присъда.

По новото гражданско производство съдът в Берлин е издал процесуална заповед на 5 ноември 2026 г., без все още да има решение по същество. Патеа настоява за съдебна забрана Зверев да повтаря тези си твърдения, както и за финансова компенсация.

Новината за съдебната развръзка идва в момент, когато Александър Зверев се подготвя за участието си във Финалите на ATP в Торино, започващи на 15 ноември 2026 г. Германецът е оглавяващ групата John McEnroe и заема първото място в световната ранглиста на ATP с 9550 точки.

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