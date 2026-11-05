Зверев е раздразнен: Само аз трябва да обяснявам как така съм №1 в света

Александър Зверев заяви, че е „раздразнен“ от реакциите, последвали изкачването му на първото място в световната ранглиста. 29-годишният германец твърди, че е единственият тенисист, който „трябва да обяснява защо е нормално“ да бъде начело на класацията. Зверев загуби от италианеца Лоренцо Музети на турнира от сериите „Мастърс“ в Париж в сряда. Това беше първият му мач, след като за първи път в кариерата си оглави световната ранглиста на ATP.

Германецът спечели първите си две титли от Големия шлем през 2026 г., но успехите му дойдоха в сезон, през който Карлос Алкарас и Яник Синер имаха сериозни проблеми с контузии.

„Не мисля, че някой друг е трябвало да дава толкова много обяснения за себе си, колкото аз през последните няколко дни. Честно казано, това ме дразни“, заяви Зверев.

През тази година германецът има баланс от 62 победи и 8 загуби срещу съперници, заемащи 11-о или по-ниско място в световната ранглиста. В същото време той е спечелил едва 3 от 12-те си мача срещу тенисисти от топ 10. Преди тазгодишното издание на „Ролан Гарос“ Синер и Алкарас си бяха поделили последните девет титли от Големия шлем, като италианецът победи Зверев на финала на Откритото първенство на Австралия през миналата година.

Зверев е загубил всичките си последни 10 срещи със Синер, който не е играл след „Уимбълдън“ заради контузия в коляното и впоследствие отстъпи до второто място в световната ранглиста. Германецът е загубил и четири от последните си пет двубоя срещу Алкарас, който пропусна значителна част от сезона поради травма на китката.

„Честно казано, бях малко раздразнен, защото достигането до първото място в света е нещо, за което всеки тенисист мечтае“, каза Зверев, който през тази година спечели титлите от „Ролан Гарос“ и US Open, а на финала на „Уимбълдън“ отстъпи пред Синер. „Но след това имам чувството, че съм единственият номер едно в историята на тениса, който трябва да обяснява защо е нормално да бъде на върха на световната ранглиста. Това ми е доста трудно да приема, защото смятам, че заслужавам мястото, на което се намирам, въпреки че днес загубих.“

Зверев не уточни кои точно реакции са го подразнили след изкачването му на върха в класацията. Постижението му обаче доведе до повторно привличане на общественото внимание към отправените в миналото обвинения във физическо насилие от страна на две негови бивши партньорки. Зверев винаги категорично е отричал да е извършвал подобни действия и е настоявал, че обвиненията срещу него са неоснователни.

В понеделник германецът получи в Париж трофея за първото място в световната ранглиста. След като почива в първия кръг на турнира, той загуби от Музети със 7:6 (7:5), 6:2 в полза на италианеца.

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Снимки: Imago