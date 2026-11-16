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Мира Андреева след титлата в Индиън Уелс: Успях да се окуража сама в ключовите моменти

  • 16 ное 2026 | 13:28
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Мира Андреева след титлата в Индиън Уелс: Успях да се окуража сама в ключовите моменти

Руската тенисистка Мира Андреева смята, че сама е успяла да се окуражи в ключовите моменти при триумфа във Финалите на ШТА в Индиън Уелс (САЩ) срещу Елина Свитолина (Украйна) със 7:5, 6:3.

Шампионката от "Ролан Гарос" завоюва първия си трофей от финалния турнир за годината при жените, спирайки носителката на титлата от 2018 година в решаващия двубой.

Мира Андреева триумфира на Финалите на WTA без загубен сет
Мира Андреева триумфира на Финалите на WTA без загубен сет

"Просто се опитвах да използвам много позитивни думи, за да опитам да се окуража сама. С подобна нагласа е много по-лесно да играя. Чувствам сякаш беше по-лесно да се справя с нервите. Защо да не запазя същата нагласа и за мача?", каза Андреева, цитирана от агенция Ройтерс.

19-годишната тенисистка добави, че подходът ѝ е помогнал да не мисли твърде дълго за грешките, които е допуснала в хода на срещата.

Андреева повтори постижение на Крис Евърт и Серина Уилямс
Андреева повтори постижение на Крис Евърт и Серина Уилямс

"Може би заради това не се притеснявах толкова във важните моменти", заяви рускинята.

Мира Андреева спечели 55-ия си мач в професионалния тур през годината, което я поставя начело по този показател. Тя също така се превърна в най-младата носителка на титлата от Финалите на WТА след сънародничката си Мария Шарапова през 2004 година, като същевременно заслужи четвъртия си трофей за годината и се изкачи до втората позиция в световната ранглиста.

"Все още съм пълна с енергия и ще направим страхотна вечеря, за да отпразнуваме успеха тази вечер", каза още тя.

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