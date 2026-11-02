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Александър Зверев се изкачи на върха в световната ранглиста след исторически сезон

  • 2 ное 2026 | 09:10
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Александър Зверев се изкачи на върха в световната ранглиста след исторически сезон

След 13 години чакане и две титли от Голям шлем през 2026 година, Александър Зверев официално оглави световната ранглистата. На 29 години и половина германецът се превърна в 30-ия различен тенисист, оглавявал класацията на АТР от нейното създаване през 1973 година, и едва втория представител на своята страна след Борис Бекер през 1991 година.

Победата му над Талон Грикспоор с 6:4, 7:5 във Виена подпечата неговото качване на върха. С това постижение той стана най-възрастният тенисист от над 50 години насам, който за първи път достига до номер 1. Последното подобно постижение датира от 1974 година, когато австралиецът Джон Нюкъмб оглавява ранглистата на 30-годишна възраст.

Пътят на Зверев до световния връх премина през 13 години в професионалния тур без титла от Голям шлем, белязани от изгубени финали и тежка контузия в глезена на Ролан Гарос през 2022 година. Пробивът най-накрая дойде през невероятния за него сезон 2026, в който той триумфира с първите си две титли от Шлема.

Първата "мейджър" титла дойде в Париж след драматичен петсетов финал на Ролан Гарос срещу Флавио Коболи, спечелен с 6:1, 4:6, 6:4, 6:7(5), 6:1. Няколко месеца по-късно германецът затвърди доминацията си, надделявайки над Бен Шелтън на финала на Откритото първенство на САЩ с 6:3, 7:6(2), 5:7, 6:2.

Ключова роля за възхода на Зверев изигра промяната в неговия игрови стил. За второ поредно лято той проведе подготвителен лагер в Академията на Рафаел Надал. Тренировките доведоха до много по-агресивна игра от форхенд, който преди бе използван предимно дефанзивно в напрегнатите моменти, а сега се превърна в основно оръжие за завършване на точките.

Кариерата на Зверев през последните години бе съпътствана и от извънкортни проблеми. Първите обвинения за домашно насилие срещу него бяха разследвани от независима фирма, наета от ATP, като през януари 2023 година организацията обяви, че няма достатъчно доказателства за налагане на наказание.

Вторият правен случай приключи със съдебно споразумение и заплащане на сума към държавната съкровищница и благотворителни организации, като адвокатите му подчертаха, че това не представлява признание за вина. Въпреки общественото внимание и разногласията, Зверев запази фокус върху представянето си и проведе най-силния си сезон на корта.

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