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Елизара Янева отстъпи с три места в световната ранглиста

  • 16 ное 2026 | 11:42
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Елизара Янева отстъпи с три места в световната ранглиста

Първата ракета на България при жените Елизара Янева загуби позиции в световната ранглиста по тенис на УТА.

19-годишната пловдичанка отстъпва с три места до 142-рото и е с актив от 535 точки.

Родната представителка с втората най-висока позиция Росица Денчева запазва 202-рата си позиция с 387 точки, докато Лидия Енчева остава 314-а с 220 точки.

Водачка в класацията продължава да бъде Елена Рибакина (Казахстан) с 8099 точки, пред рускинята Мира Андреева, която се изкачва до рекордното в кариерата си второ място със 7806 точки за сметка на Арина Сабаленка (Беларус), която е с 6685. Андреева спечели Финалите на УТА през уикенда и завърши най-силния сезон в кариерата си с титла.

Първа при дуетите е Катержина Синякова (Чехия) с 11960 точки, докато сред българките най-високо е Росица Денчева, която е 195-а.

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