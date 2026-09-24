Тони Надал: Казах на Зверев да промени характера си, а не треньора си

Чичото и дългогодишен треньор на Рафаел Надал – Тони Надал, говори пред медиите в Леон по време на форума FID Ciudad de Leon на 23 септември 2026 г. Специалистът направи изключително интересни разкрития за световния тенис, за работата си като наставник и за бъдещето на испанския спорт. Тони Надал изрази увереност, че Испания ще остане на изключително високо ниво в световния тенис през следващите години. Според него страната разполага с нов силен генерационен ешелон, предвождан от Карлос Алкарас, но подплатен с огромен потенциал в лицето на младите тенисисти Рафа Ходар, Мартин Ландалусе и Даниел Мерида.

В сравнението си между водещите фигури в мъжкия тур, той анализира позиционирането на Алкарас спрямо преките му съперници Яник Синер и Александър Зверев, като отбеляза развитието и постоянството, нужни за задържане на самия връх.

Един от основните акценти в изказването му бе личното разкритие, че е отказал предложение да тренира Александър Зверев в Академията на Надал. Офертата е дошла в момент, когато германецът вече бе №3 в световната ранглиста и притежаваше титлите от Ролан Гарос и US Open.

Надал разкри, че е бил съвсем директен към германския състезател, казвайки му да промени характера си, а не треньора си. Той също така го посъветвал да не подвежда баща си, който дълги години го тренира.

Сред основните мотиви за отказа си Тони Надал посочи факта, че вече не пътува активно по турнирите от календара на ATP и категорично смята, че не е подходящият човек за тази работа в настоящия си етап от живота.

Тони Надал върна лентата назад към корените си и произхода от малкия град Манакор, откъдето тръгва великият път на Рафаел Надал. Той наблегна на ролята на взискателния треньор, който не прави компромиси с дисциплината.

По думите му, единственият истински път към усъвършенстване и траен успех във върховия спорт остава пълната отдаденост, трудолюбието и непрестанната визионерска работа върху детайлите.

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Снимки: Gettyimages