Зверев: Шест от загубите ми срещу топ 10 са от Синер, който не е човек

Световният номер едно Александър Зверев стартира участието си на Финалите на АТР по впечатляващ начин. След известен спад в резултатите след триумфа си на Откритото първенство на САЩ, германският тенисист демонстрира най-добрата си форма при откриването на турнира в Торино. Германецът надигра испанеца Рафаел Ходар с 6:4, 6:4, разчитайки на безпощаден начален удар и успеваемост от 81% при вкаран първи сервис.

След края на двубоя Зверев говори пред медиите, като коментира не само успешния си дебют, но и баланса си срещу играчи от челната десетка през настоящия сезон, който преди турнира бе три победи и девет поражения.

Успешно начало в преследване на трофея

Германецът изрази задоволство от представянето си на старта на надпреварата, подчертавайки важността на чистата победа.

„Обикновено не започвам турнирите с максимална интензивност, но този път влязох в мача изключително концентриран. Да спечелиш с 6:4, 6:4 срещу състезател от топ 10 е резултат, който винаги бих приел с удоволствие. Доволен съм от показаното ниво“, заяви Зверев.

Efficient start for the top seed 🔝 Zverev defeats Jodar 6-4 6-4 for an opening #NittoATPFinals W https://t.co/t3wlYpHVul — Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2026

Балансът срещу водещите състезатели

Зверев отдели специално внимание на критиките относно статистиката му срещу най-добрите тенисисти в света, внасяйки доза хумор при анализа на пораженията си.

„Искам да уточня нещо важно за тези статистики. Шест от тези девет загуби дойдоха срещу Яник. Можем ли просто да ги извадим от сметките? Той не е човек, а истински робот. Още едно поражение записах срещу Карлос, което прави седем. Дори не си спомням срещу кого бяха останалите две“, коментира германецът.

Той допълни, че съставът на водещата десетка е претърпял огромни промени през кампанията, като акцентира върху представянето си срещу участниците във Финалите на АТР.

„Има огромна разлика между челната десетка в началото на годината и сега. Млада генерация състезатели направи гигантски скок от позициите около двадесетото място директно в елита. Ако обаче погледнем преките ми мачове срещу осемте най-силни играчи в момента, които сме тук, имам шест победи и само две поражения.“

Golden bag and #1 jacket for Alexander Zverev in Turin... https://t.co/75dMPVjhGE — José Morgado (@josemorgado) November 15, 2026

Ефективността на началния удар

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Въпреки отличните показатели при сервиране срещу Ходар, германецът отбеляза, че е имал и още по-силни моменти на корта в кариерата си.

„Имал съм сетове със 100% успеваемост на първи сервис, както и такиваи, в които не съм давал нито една точка на собствен начален удар. Може би съм сервирал и по-добре в определени моменти, но срещу Ходар определено съм много доволен от представянето си“, посочи той.

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Спорът за най-добрия тенисист през сезона

Лидерът в ранглистата изрази увереност, че заслужено се намира на върха, като отчете и обстоятелствата, съпътстващи основните му съперници.

„Искрено вярвам, че направих най-силния цялостен сезон. Разбира се, трябва да отчетем факта, че Яник бе контузен след Уимбълдън, а Карлос също пропусна турнири поради физически проблеми. В турнирите от Големия шлем, които бяха моят основен приоритет, се представих на най-високо ниво – спечелих две титли, играх финал на Уимбълдън и полуфинал на още един турнир. На турнирите от сериите Мастърс 1000 Яник бе безапелационен с пет поредни титли, но в рамките на цялата година най-постоянен бях аз.“

Освобождаване от напрежението на върха

Зверев призна, че вече се чувства далеч по-комфортно в ролята на водач в световната ранглиста в сравнение с предходните седмици.

„В Париж напрежението беше огромно, защото знаех, че предстои да стана номер едно, а когато това се случи, всичко придобива нови мащаби. Бях претоварен и ми беше трудно да се фокусирам върху играта. Сега усещането беше напълно различно – играх свободно, изпитвах лекота и имах пълен контрол върху тялото си. Отново се наслаждавам истински на тениса“, завърши германският състезател.

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