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Зверев е 30-ият различен номер 1 в света

  • 30 окт 2026 | 14:40
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Зверев е 30-ият различен номер 1 в света

Александър Зверев ще стане 30-ят тенисист, достигнал до №1 в световната ранглиста на следващия понеделник, 2 ноември.

Германецът си гарантира, че този понеделник ще бъде датата на неговото изкачване, след като се класира за четвъртфиналите на турнира във Виена. В четвъртък той победи Талон Грикспор във втория кръг на турнира от категория ATP 500.

„Много е специално. Чувството да си на върха на света е невероятно“, каза Зверев. „Различно е от това да спечелиш турнир или титла, но е толкова специално усещане да знаеш, че №1 ще стои до името ти, когато излезе новата ранглиста.“

Зверев ще стане вторият най-възрастен тенисист, който достига до №1 в света за първи път. На възраст 29 години и шест месеца той ще отстъпва единствено на Джон Нюкoмб, който бе на 30 години, когато се изкачи на върха през 1974 г. — една година след създаването на ранглистата на ATP. Зверев е печелил много от най-големите титли в спорта, включително два трофея от Финалите на АТР, две титли от Големия шлем, олимпийско злато и седем трофея от сериите Мастърс.

Сега, повече от четири години след като за първи път достигна до №2 в света, той може да добави към автобиографията си и това, че става 30-ят член на Клуб №1 на ATP. Бъдещият №1 ще изпревари Яник Синер, който при настоящия си престой на върха е лидер от 13 април. Зверев също така си гарантира и отличието за №1 в света в края на годината.

Александър Зверев преодоля Грикспоор във Виена и си гарантира първото място
Александър Зверев преодоля Грикспоор във Виена и си гарантира първото място

29-годишният тенисист се изкачи до върха до голяма степен благодарение на успеха си в турнирите от Големия шлем през тази година. Той спечели първите си две титли от Шлема на Ролан Гарос и US Open, а освен това стигна до финала на Уимбълдън и полуфиналите на Austrlalian Open.

Зверев, който бе финалист тази година и на Мастърс турнира в Мадрид, има актив от 64 победи и 16 загуби през 2026 г. Единствено Даниил Медведев също е достигнал границата от 50 победи за сезона. Зверев ще бъде едва вторият германец, който става №1 в света, присъединявайки се към Борис Бекер. Неговият сънародник достигна върха на 28 януари 1991 г.

Вече ще има петима активни играчи в Клуб №1 на ATP: Зверев, Синер, Карлос Алкарас, Медведев и Новак Джокович.

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Снимки: Gettyimages

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