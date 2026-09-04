Хартс триумфира в дербито на Единбург

Хартс излезе на трето място в шотландското първенство след сладка победа с 3:1 в дербито на Единбург срещу Хибърниън. "Сърцата" постигнаха успех на терена на градския си съперник и се доближиха на 3 точки от водача в подреждането Селтик.

19-годишният Джеймс Уилсън даде преднина на Хартс в 13-тата минута след пробив и ниско центриране на новото попълнение Джошуа Макпийл. До почивката гостите вкараха и втори гол, дело на Лоран Менди с глава.

В началото на втората част Хибърниън се активизира. Публиката на "Ийстър Роуд" стана на крака в 51-вата минута, когато появилият се от пейката Адам Мейър вкара красиво попадение с шут под напречната греда. Малко по-късно обаче домакините останаха с човек по-малко заради червен картон на Джак Иредале, а Джош Макпейк сложи тоочка на спора в 66-ата минута след красив самостоятелен рейд.

Поражението остави Хибс на 7-о място в класирането с 6 токчи.

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Снимки: Imago