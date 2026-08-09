Хеттрик на Хьог при победа на Селтик, Хибърниън шокира Рейнджърс

Селтик спечели и втория си мач от новия сезон в първенството на Шотландия. “Детелините” бяха пестеливи преди седмица и вкараха само един гол, но днес се развихриха при гостуването си на Килмарнък. Те спечелиха с 5:1, а с хеттрик се отличи лятното попълнение Каспер Хьог. Рейнджърс пък продължава да е без победа от началото на сезона, след като допусна домакинска загуба с 1:2 от Хибърниън.

Селтик беше без мениджъра си Мартин О’Нийл, който беше в болница по-рано през седмицата. Неговият отбор го зарадва с убедителна победа. Бяха изминали само 64 секунди, когато Хьог отбеляза първия си гол за клуба. Привлеченият от Бодьо/Глимт нападател отбеляза два гола в рамките на две минути и оформи своя хеттрик до 35-ата минута. В началото на втората част Бенямин Нигрен направи резултата 0:4 преди Михаел Шьонинг-Ларсен да отбележи гол за домакините. В 75-ата минута резервата Люк Маккоуан оформи крайния резултат.

Callum Wright's 93rd-minute goal saw Hibernian win 2-1 at Ibrox, meaning Rangers remain winless under manager Derek McInnes! Thoughts on the game? ⤵️ pic.twitter.com/KkVZMf83Pr — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) August 9, 2026

Началото на сезона за Рейнджърс продължи да се развива зле. След равенство срещу Дънди Юнайтед на старта и загуба от Ягелония в квалификациите на Лига Европа сега тимът на Дерек Макинес допусна домакинско поражение от Хибърниън, който записа втора поредна победа на “Айброкс”. Хибс водеше в голяма част от мача след попадение на Джош Кембъл от дузпа в 12-ата минута. Автогол на Мигел Чайва върна надеждите на Рейнджърс, но в добавеното време Калъм Райт донеде победата на Хибс.

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Снимки: Imago