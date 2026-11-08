София Чен покри техническия минимум за участие на Световното първенство за девойки

София Чен стана третата българска фигуристка, която покрива комбинирания технически минимум са участие на Световното първенство за юноши и девойки, което ще се проведе в София през февруари 2027 година. На международния турнир "Albena Denkova Cup 2026", който се проведе в Зимния дворец на спорта, Чен завърши на девето място с общ резултат от 141.32 точки.

Събраните от нея точки за технически елементи в кратката и волната програма са общо 77.52 - над изисквания минимум от 72.00 точки. 15-годишната София е родена в САЩ, но има български корени по майчина линия.

Тя се подготвя в Лос Анджелис в екипа на Иван Динев, а настоящият сезон е дебютен за нея при девойките в международните състезания.

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Другите две български състезателки, които вече покриха норматива, са Варвара Абрамкина и Лиа Любенова. И двете също участваха на турнира като Абрамкина се нареди седма със 148.33 точки, а Любенова зае 11-то място с 134.25.

Победителка в надпреварата стана Ярослава Князева, която се състезава с неутрален статут, със 182.71 точки.

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