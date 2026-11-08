Веласкес: Извинявайте! Не заслужавахме да загубим! След двата глупави гола бях притеснен

Наставникът на Левски Хулио Веласкес разясни причините за тежкото поражение с 0:3 от ЦСКА. Треньорът на "сините" заяви, че отборът му е пуснал "глупави" голове, които са го приетснили, но на почивката е вярвал, че отборът му може да обърне нещата в своя полза.

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“Труден ден за нас. Трудно е, когато загубиш подобен двубой. Искам да кажа на нашите фенове “Извинявайте!”. Много съм разочарован от резултата. Анализирайки в цялост двубоя не заслужавахме такъв резулат и да загубим мача. Къде е проблемът? Начинът, по който се противопоставихме. Беше задължително да вкараме еднаква или поне равна енергия и интензитет. Плучихме два глупави гола. След това става много трудно да намериш правилното решение. След това бях много притеснен. При първия гол много лесно отнеха топката от нас, а в днешния футбол директните единоборства са много важни.

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Вторият гол е от детската градина. На почивката говорих с футболистите. Хареса ми реакцията им. Ако не използваш шансовете си, става невъзможно да поддържаш шансовте поне за равенство. Говорих на почивката с играчите и вярвах, че е възможно да вземем равенство. Не започнахме по-зле от тях и получихме гол. Корнер, загубена топка. Дадохме асистенцията за третия гол на ЦСКА.

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Когато имахме шанс да атакуваме, не го направихме. Труден мач за мен, трудно е да разбера какво се случи, но това е футболът. Не намерихме баланс спрямо тяхната агресия, интензитет, битка за втора топка. Отборът играеше с добра организация генерално, търсихме празните пространства зад тяхната защита. Но ако искаш да се надиграваш с добър отбор като ЦСКА, трябва да не допускаш такива голове.

Много е важно да се извиним на нашите фенове и след това да бъдем интелигентни. Няма как четвърък да сме невероятен треньор и отбор, а днес всичко да зачеркнем. Връщаме енергията, силата работата и се завръщаме с добре познат манталитет.

Ситуацията е проста. Загубихме Сержиньо и Акрам за този двубой. Те са важни за нас, но бяхме без Акрам в много мачове. Можем да намерим извинение, но имаме голям състав да се сътезаваме.

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Няма как да играеш с един и същ състав във всеки мач. Играхме в четвъртък и затова беше важно да менажираме минутите на футболистите. Отсъствието на Сержиньо и Акрам не са причината за загубата.

Разочаровани сме, че загубихме пред тези фенове. В чевъртък Левски спечели и "ние сме велики", а днес - "не". Не е така. Трябва да има баланс, да бъдем реалистични, защото днес е невъзможно да допускаме подобни попадения, но трябва да сме позитивни в бъдеще. Да се научим от грешките и след паузата, с правилен подход, да вземем нашето", завърши Веласкес.

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