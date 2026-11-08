Гиздол посочи големите герои в ЦСКА и заяви: Горд съм от отбора ми! Изиграхме страхотен мач

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол сподели мнението си след победата с 3:0 над Левски. Германският специалист поздрави своите футболисти и обърна специално внимание на работата, която медицинският щаб и физиотерапевтите са свършили след двубоя с Панатинайкос преди три дни.

"Изиграхме страхотен мач. През първите 10 минути Левски беше по-добър, но след това намерихме нашия стил. Имахме перфектни транзиции в предни позиции и това беше ключът. След това се справихме перфектно, особено през втората част.

ЦСКА разпиля Левски за втори пореден път! “Червените” са на върха след нов разгром

Имаме свой собствен стил и се стремим към него. Аз съм горд от отбора ми. Това беше предизвикателството пред нас - да менажираме по такъв начин отбора, че футболистите да бъдат готови за нови 90 минути. Не можем да направим това сами. Отново страхотна работа от нашия медицински щаб, от физиотерапевтите. Ако те не бяха свършили тази работа, ние нямаше да успеем. Комплиментите са за тях. Страхотна отборна работа.

Теодор Иванов: Показахме голямо сърце! Помислиха, че съм прекалено бавен

Така изглеждат дербитата. Щастлив съм, че имахме тази подкрепа. Тези двубои винаги са голяма битка. Мога да благодаря на нашите фенове. Когато се върна към Атина, там колко много фенове имаше на ЦСКА - какво повече да искаме? Това е голяма любов между отбора и феновете.

Сектор "Г" с провокация към феновете на Левски

Сега предстои паузата. До днес се справяхме перфектно, отборът свърши много добра работа. Направихме първите стъпки, но пътят е дълъг. Не гледам към края на сезона. Фокусиран съм върху следващия период. Трябва да се подготвим по същия начин. Ще бъде отново толкова трудно и предизвикателно. Надявам се да се справим по същия начин", каза Гиздол.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев | Снимки: Борислав Цветанов