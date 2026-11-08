11-те на Левски и ЦСКА, любопитни промени и изненади при "сини" и "червени"

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Станаха ясни стартовите състави на Левски и ЦСКА, които излизат в двубой от 13-ия кръг на efbet Лига.

"Сините" излизат без двама от най-класните си футболисти - Бурас и Сержиньо, които са извън групата поради контузии. Също така ги няма голмайсторът от миналия сезон Евертон Бала, Сула и Груич. На места на португалеца, Куршума, бившия плеймейкър на "моряците" и сръбския халф влизат героят от сблъсъка с Ягелония - Стоянчов, Алекс Сентейес, Око-Флекс и Търдин.

В 11-те на "червените" се завръщат Жордао, Ебонг и Родригес, които не започнаха при гостуването на Панатинайкос преди няколко дни. Бари Котър пък сменя на десния бек Пастор.

ЛЕВСКИ - ЦСКА

ЛЕВСКИ: 92. Вуцов, 21. Алдаир, 4. Макун, 50. Димитров, 3. Майкон, 19. Мубарик, 18. Търдин, 20. Сентейес, 11. Око-Флекс, 7. Рейналдо, 28. Стоянчов

ЦСКА: 21. Лапоухов, 37. Котър, 14. Иванов, 32. Родригес, 17. Мартино, 6. Жордао, 5. Гбамен, 7. Ебонг, 8. Сенси, 28. Питас, 9. Годой

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