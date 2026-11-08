Очаквайте на живо: Гран При на Сао Пауло във Формула 1

Световният шампион за 2025 година Ландо Норис стартира днес от полпозишън в Гран При на Сао Пауло, а до него на първа редица е неговият наследник в линията на шампионите Андреа Кими Антонели.

Големият въпрос обаче е какво време очаква пилотите на „Интерлагос“ - прогнозата сочи, че най-вероятно ще вали, но има реален шанс и състезанието да е на сухо.

Race day and it's raining again in Sao Paulo ☔️👀 #F1 #BrazilGP https://t.co/dCzm2cQfLd — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

Пирели: Ако днес не вали в Сао Пауло - два бокса!

Пирели прогнозира два бокса при сухо състезание и използване само меките и средно твърдите гуми. Ако вали обаче и дъждът спира и почва пак, никой не се наема да предвиди колко спирания в бокса ще видим.

В последните 30 години само веднъж при дъжд пилотът, стартирал от полпозишън е успял да спечели надпреварата - през 2016 година това направи Люис Хамилтън.

Neymar is in the paddock! 🤩🇧🇷 #F1 #BrazilGP https://t.co/tBkD4nFN2L — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

Ще повтори ли някой постижението на Хамилтън от 2016?

Днес обаче Хамилтън стартира едва 20-и, а зад него - на 21-а позиция е Макс Верстапен, като и двамата са с наказания за нови задвижващи системи.

На втора редица са двамата пилоти, които се оказаха приятната изненада в квалификацията: Лиам Лоусън тръгва трети, а Нико Хюлкенберг - 4-и, като германецът записа най-добрия квалификационен резултат на Ауди тази година.

Защо Хамилтън ще стартира пред Верстапен и Перес, въпреки че има по-голямо наказание

Гран При на Сао Пауло стартира в 19:00 часа българско време и може да следите състезанието на живо на sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

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