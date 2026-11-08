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Очаквайте на живо: Гран При на Сао Пауло във Формула 1

  • 8 ное 2026 | 18:10
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Очаквайте на живо: Гран При на Сао Пауло във Формула 1

Световният шампион за 2025 година Ландо Норис стартира днес от полпозишън в Гран При на Сао Пауло, а до него на първа редица е неговият наследник в линията на шампионите Андреа Кими Антонели.

Големият въпрос обаче е какво време очаква пилотите на „Интерлагос“ - прогнозата сочи, че най-вероятно ще вали, но има реален шанс и състезанието да е на сухо.

Пирели: Ако днес не вали в Сао Пауло - два бокса!
Пирели: Ако днес не вали в Сао Пауло - два бокса!

Пирели прогнозира два бокса при сухо състезание и използване само меките и средно твърдите гуми. Ако вали обаче и дъждът спира и почва пак, никой не се наема да предвиди колко спирания в бокса ще видим.

В последните 30 години само веднъж при дъжд пилотът, стартирал от полпозишън е успял да спечели надпреварата - през 2016 година това направи Люис Хамилтън.

Ще повтори ли някой постижението на Хамилтън от 2016?
Ще повтори ли някой постижението на Хамилтън от 2016?

Днес обаче Хамилтън стартира едва 20-и, а зад него - на 21-а позиция е Макс Верстапен, като и двамата са с наказания за нови задвижващи системи.

На втора редица са двамата пилоти, които се оказаха приятната изненада в квалификацията: Лиам Лоусън тръгва трети, а Нико Хюлкенберг - 4-и, като германецът записа най-добрия квалификационен резултат на Ауди тази година.

Защо Хамилтън ще стартира пред Верстапен и Перес, въпреки че има по-голямо наказание
Защо Хамилтън ще стартира пред Верстапен и Перес, въпреки че има по-голямо наказание

Гран При на Сао Пауло стартира в 19:00 часа българско време и може да следите състезанието на живо на sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
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