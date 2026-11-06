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Сребърна медалистка от Пьончан 2018 се включи в артистичната подготовка на Александра Фейгин

  • 6 ное 2026 | 20:16
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Сребърна медалистка от Пьончан 2018 се включи в артистичната подготовка на Александра Фейгин

Сребърната медалистка от Олимпийските игри в Пьончан 2018 Наталия Забияко се включи в артистичната подготовка на най-добрата родна състезателка по фигурно пързаляне Александра Фейгин.

Бившата състезателка в спортните двойки вече работи с българката, като целта ѝ е да внесе повече свобода, изразителност и индивидуалност в изпълнението на програмите ѝ. Личен треньор на Александра Фейгин е Ина Лутай, сестра на двукратната световна шампионка по фигурно пързаляне в танцовите двойки Албена Денкова.

В момента Забияко е в София и наблюдава състезанията от международния турнир по фигурно пързаляне за Купа „Албена Денкова“, който се провежда в Зимния дворец. В надпреварата участват над 350 състезатели от 31 държави.

За първи път родената в Естония фигуристка пристига в България през пролетта покрай спектакъла „Сърцето на леда“, създаден от Ина Лутай. Работата по проекта я среща с българския екип и поставя началото на професионално партньорство, което впоследствие се разширява и към състезателното фигурно пързаляне.

В съвместната си работа с Александра Фейгин тя не търси пълна промяна на вече изградените съчетания, а по-скоро надграждане и добавяне на собствен артистичен почерк.

„В момента работим върху вече поставените програми. Не сме променяли изцяло концепцията, а се съсредоточихме върху това, което вече е изградено. Исках просто да добавя малко повече свобода в движенията ѝ“, обясни Забияко.

„Бих ѝ поставила програма по някаква сериозна, по-дълбока тема. Не нещо весело или лековато, а нещо мащабно и въздействащо. Тя е сериозно момиче, много съсредоточена е и смятам, че би могла да представи по-добре именно такава по-голяма и значима тема“, допълни олимпийската медалистка.

Връзката на Наталия Забияко с България ще продължи. Тя ще бъде в главната роля и в следващия спектакъл, в който фигурното пързаляне ще се срещне с театъра и изкуството.

„Много ми харесва да се връщам към театъра и фигурното пързаляне. Особено когато имам възможност да бъда в главната роля и да работя с толкова невероятни артисти. Това е нещо съвсем различно и невероятно преживяване. Ще се радваме много да продължим съвместната си работа, да развиваме общите си идеи и да работим заедно върху детайлите на спектакъла“, разказа Забияко.

„Много ми хареса да работя с Ина по спектакъла, защото тя вижда и усеща изкуството по същия начин като мен. Вече почти половин година измина от първото ми посещение и мога да кажа, че много ми харесва работата със Саша. Това е първи опит да работя със състезател на толкова високо ниво. Работата с нея е лесна и приятна. Тя бързо запомня нещата, които ѝ показвам, и винаги е готова да опитва нещо ново“, коментира още бившата фигуристка пред БНР.

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