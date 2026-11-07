Петра Влъхова не взе и 1 процент от наградния фонд: суровата реалност в ските

Словашката скиорка Петра Влъхова се завърна в Световната купа след тежка контузия на коляното и почти тригодишна пауза. В откриващия гигантски слалом в австрийския курорт Зьолден тя спечели точки с 23-то си място, но финансовите таблици на Международната федерация по ски (ФИС) показаха безпощадната реалност – тя прибра по-малко от един процент от общия награден фонд.



Минималният награден фонд за отделен старт възлиза на 168 000 евро. Разпределението на сумите е строго фиксирано спрямо крайното класиране. Докато победителят прибира почти една трета от целия бюджет, надолу по таблицата премиите намаляват драстично. Петра Влъхова заработи точно 1200 евро преди облагане за своето 23-то място в Зьолден, което се равнява на едва 0,71% от общия награден фонд. След приспадане на австрийския данък върху доходите, за словашката звезда остават под 900 евро чиста сума.

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Правилата на федерацията поставят твърда бариера само за първите тридесет скиори. Завършилият на 31-во място, на когото участието във втория манш може да е убегнало само за една стотна от секундата, не получава абсолютно нищо от организаторите.

През последните сезони Международната федерация по ски увеличи финансовите премии. Докато преди години задължителната базова сума на състезание беше между 121 000 и 145 000 евро, а първото място носеше от 45 000 до 47 000 евро, днес ФИС гарантира минимум 168 000 евро на старт, а чекът за победителя бе вдигнат на 55 000 евро.

Официални финансови премии на ФИС в стартовете за Световната купа за класиране от 1-во до 30-о място (общ фонд 168 000 евро, суми преди облагане):

Класиране Премия (евро) Дял Класиране Премия (евро) Дял 1. 55 000 евро 32,74 % 16. 1 750 евро 1,04 % 2. 25 000 евро 14,88 % 17. 1 600 евро 0,95 % 3. 15 000 евро 8,93 % 18. 1 500 евро 0,89 % 4. 10 000 евро 5,95 % 19. 1 450 евро 0,86 % 5. 8 000 евро 4,76 % 20. 1 400 евро 0,83 % 6. 7 000 евро 4,17 % 21. 1 350 евро 0,80 % 7. 6 000 евро 3,57 % 22. 1 300 евро 0,77 % 8. 5 000 евро 2,98 % 23. 1 200 евро 0,71 % 9. 4 000 евро 2,38 % 24. 1 100 евро 0,65 % 10. 3 500 евро 2,08 % 25. 1 000 евро 0,60 % 11. 3 000 евро 1,79 % 26. 950 евро 0,57 % 12. 2 500 евро 1,49 % 27. 900 евро 0,54 % 13. 2 200 евро 1,31 % 28. 850 евро 0,51 % 14. 2 000 евро 1,19 % 29. 800 евро 0,48 % 15. 1 900 евро 1,13 % 30. 750 евро 0,45 % общо: 168 000 евро

За Петра Влъхова в сезона на нейното завръщане наградните суми ще бъдат коренно различни в сравнение с годините, когато редовно водеше битки за победи, подиуми и трофеи. В шампионския си сезон 2020/21, когато триумфира в генералното класиране за Световната купа и записа 31 старта, тя спечели около 449 000 евро единствено от официални премии на ФИС.

През следващата олимпийска кампания 2021/22, белязана от златен медал в Пекин и Малкия кристален глобус в слалома, словашката звезда заработи около 412 000 евро и оглави финансовата ранглиста на целия женски тур.

Дори през сезон 2023/24, прекратен преждевременно през януари след тежко падане и травма в Ясна, тя успя да събере близо 266 000 евро благодарение на трите си победи в началото на зимата.

След пауза от близо три години обаче е ясно, че завръщането на подиума изисква време и успехите няма да дойдат светкавично. Ако в началния етап словачката се утвърди между 15-о и 25-о място, където възнагражденията варират от 1900 до 1000 евро на старт, за десет такива участия тя би спечелила бруто едва между 12 000 и 15 000 евро. След приспадане на данъците тази сума не би покрила дори месечните разходи за издръжка на елитен треньорски и технически щаб.

Наградните фондове от Световната купа формират едва около една четвърт от общите доходи на ски елита. Останалата част от бюджетите се осигурява от спонсорски контракти, рекламни позиции върху каската и партньорства с производителите на ски екипировка.

Докато състезателите без силна спонсорска подкрепа водят битка за оцеляване при всяко отпадане извън зоната на точките, големите звезди разчитат на дългосрочни търговски договори. Те им гарантират стабилно финансиране, независимо дали са на върха, или тепърва възвръщат оптималната си състезателна форма.

Международната федерация по ски стриктно следва принципа на пълно равенство при наградните фондове. Стандартната субсидия за отделен старт от Световната купа е напълно еднаква за мъже и жени. На редовно състезание се разпределя базов пакет от 168 000 евро, а за победителя се полагат 55 000 евро без значение от дисциплината или категорията.

Тази сума е задължителният минимум, определен от федерацията, но организаторите на историческите класически стартове имат възможност да завишат премиите със собствени средства. Най-емблематичният пример в мъжкия календар е Кицбюел в Австрия, където наградният фонд за удължения състезателен уикенд надхвърля един милион евро, а победителят взима 100 000 евро. В женския календар с подобен статут се отличава нощният слалом във Флахау, който остава сред най-щедрите състезания с премия за първото място над 60 000 евро.

Разликите в крайните сезонни приходи не се дължат на различни финансови таблици, а единствено на броя участия и постигнатите резултати. Абсолютният исторически рекорд по заработени средства в рамките на един сезон принадлежи на американката Микаела Шифрин.

През сезон 2022/23 тя задмина дори мъжете, спечелвайки рекордните близо 974 000 евро от наградните фондове на ФИС благодарение на своите 14 победи. При мъжете най-високото постижение се държи от швейцареца Марко Одермат, който през същата кампания заработи около 950 000 евро.

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