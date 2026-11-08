Тина Мазе критикува ски звездите: вижда коварни навици зад спада във формата

Словенската легенда Тина Мазе анализира настоящото поколение скиори, а нейната присъда ще изненада мнозина. Бившата олимпийска шампионка посочи фактор, за който рядко се говори зад кулисите, но в крайна сметка решава победите и загубите. По думите ѝ става дума за тих капан, в който попадат звездите на пистата.



Когато Тина Мазе печелеше отличия и записа рекордните 2414 точки в рамките на един сезон, светът беше съвсем различен. Социалните мрежи все още прохождаха и служеха главно за споделяне на моменти от време на време, без излишни маркетингови ангажименти. Днес обаче те са се превърнали в инструмент, изискващ непрекъснато внимание.

"Забелязвам например, че по наше време социалните мрежи не бяха толкова разпространени. Бяхме свидетели на появата им и всичко функционираше по друг начин – беше като обикновен албум, публикуваш снимка и толкова. Сега отваряш социалните мрежи и върху теб се изсипват тонове съдържание, буквално те бомбардират“, описа промяната словенката на пресконференция на "Евроспорт“.

Днес обаче това вече не е просто забавление в свободното време, а преди всичко договорно задължение към спонсорите: "За спортистите нещата вече са различни – спонсорите изискват огромна активност, трябва постоянно да присъстваш онлайн и да публикуваш. Първият, който нае човек специално за социалните си мрежи, беше Марсел Хиршер. Благодарение на това той успя да запази дългогодишния си успех и показа как трябва да се правят нещата.“

Въпреки че тренировъчните методи и техническите изисквания на пистата остават същите, управлението на времето при състезателите се промени драстично. Човешкото тяло има своите граници, а часовете, прекарани пред екрана, са за сметка на пълноценната почивка.

"Като коментатор виждам, че тренировъчният процес сам по себе си остава същият. Проблемът е, че денонощието все още има само 24 часа. Докато ние използвахме това време за следобедна почивка, лягахме си в десет вечерта и не стояхме до единадесет в "Инстаграм" на телефона, успявахме да възстановим силите си и да се представяме по-добре. Затова не съм сигурна дали спортните постижения като цяло могат да продължат да растат.“

Според Тина Мазе социалните мрежи не само отнемат от физическата енергия на състезателите заради недоспиване, но изтощават и умствения им капацитет и концентрация. Разсейването при това засяга не само самите скиори, но и целия щаб около тях.

"Това внимание отнема твърде много енергия и фокус от всички ни – не само от състезателите, но и от треньорите. Животът не е видеоигра, не всичко се развива на екрана. Когато караме ски, ние не сме пред дисплей, а летим надолу по склона. Когато гледаш в телефона, виждаш просто отражение, не си в реално движение.“

Бившата ски звезда открито разсъждава върху това дали технологичният напредък и постоянното онлайн присъствие не водят до постепенен спад в спортното качество: "Не знам накъде тласкат социалните мрежи спортните постижения, но имам усещането, че по-скоро ги свалят надолу. Не се развиваме, а бележим спад. Разбира се, има изключения, които не се поддават на това, но в общ план смятам, че нивото на резултатите върви надолу.“

Това не е първият път, в който Тина Мазе открито обръща внимание на тъмната страна на дигиталната ера. Тя се изказа критично по темата и в миналото преди Зимните олимпийски игри през 2026 година, когато спортната общественост беше разтърсена от поредица от тежки падания и контузии, извадили редица звезди на алпийските ски от участие.

Докато мнозина тогава обвиняваха състоянието и безопасността на самите писти, легендарната словенка видя същината на проблема другаде. Според нея вината не е в трасетата, а във факта, че в сравнение с миналото състезателите изпитват много по-големи затруднения да поддържат стопроцентова концентрация. Разсеяното внимание по думите ѝ е най-високата цена, която спортистите плащат за живота си в социалните мрежи.

Словенската легенда не е единствената от ски елита, която многократно е предупреждавала за този капан. Подобна критична позиция в миналото изрази и швейцарската звезда Лара Гут-Бехрами. Преди години тя взе решение да изтрие напълно профилите си, за да защити личното си пространство и да запази ума си чист, като открито предупреди, че социалните мрежи са отнели автентичността на спорта.

Докато нейните предшественички не криеха разочарованието си при провал, днешните състезатели по думите ѝ се опитват на всяка цена да се харесат на аудиторията и в интернет усмихнато представят за успех дори посредствени десети места. Нейният пример също показва, че в ерата на дигитално пренасищане рязкото дистанциране от екраните често е единственият начин за поддържане на дългосрочна стабилност на самия връх.

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Снимки: Gettyimages