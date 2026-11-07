Капризов не спира да бележи в НХЛ

Кирил Капризов отбеляза своя 16-и гол за сезона – най-доброто постижение в НХЛ към момента и направи асистенции за останалите три попадения на Минесота Уалйд, при победата над Сан Хосе Шаркс с 4:1.

Капризов има актив от 13 точки (пет гола и осем асистенции) в поредица от седем поредни мача, в които записва точки.

Куин Хюз се отчете с гол и две асистенции за Уайлд, които постигнаха трета поредна победа и спечелиха шест от последните си седем срещи. Максим Шабанов и Зак Богосян също се разписаха, а вратарят Йеспер Валстед направи 23 спасявания.

Кътър Готие вкара решителния гол в края на третия период, с което донесе обрат и победа за гостуващия Анахайм над Калгари с 5:3.

Лео Карлсон записа гол и асистенция, а Джеф Малот, Тристан Люно и Никита Нестеренко също се разписаха за успеха на своя тим, който е в серия от четири поредни победи.

Джош Норис отбеляза два гола, а Оуен Пауър добави три асистенции, помагайки на Бъфало да се наложи над Кълъмбъс с 5:2.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google