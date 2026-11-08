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Съставите на Атлетико и Барселона

  • 8 ное 2026 | 21:00
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Съставите на Атлетико и Барселона

Атлетико Мадрид посреща лидера Барселона в голямото дерби от 12-тия кръг на Ла Лига. Двубоят на "Метрополитано" в испанската столица е от 22:00 часа. Барса е начало в таблицата благодарение на по-добата си голова разлика от Реал Мадрид, а "дюшекчиите" са на две точки зад големите си съперници и при успех днес ще оглавят класирането.

През миналия сезон Барселона и Атлетико се срещнаха цели шест пъти, като каталунците постигнаха две победи в първенството, но бяха елиминирани от тима на Диего Симеоне и в Шампионската лига, и в турнира за Купата на краля.

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Снимки: Gettyimages

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