Съставите на Атлетико и Барселона

Атлетико Мадрид посреща лидера Барселона в голямото дерби от 12-тия кръг на Ла Лига. Двубоят на "Метрополитано" в испанската столица е от 22:00 часа. Барса е начало в таблицата благодарение на по-добата си голова разлика от Реал Мадрид, а "дюшекчиите" са на две точки зад големите си съперници и при успех днес ще оглавят класирането.

През миналия сезон Барселона и Атлетико се срещнаха цели шест пъти, като каталунците постигнаха две победи в първенството, но бяха елиминирани от тима на Диего Симеоне и в Шампионската лига, и в турнира за Купата на краля.

XI 🔴⚪ https://t.co/vdKLytFulk — Atlético de Madrid (@Atleti) November 8, 2026

🚨 𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 𝗫𝗜 🚨 https://t.co/u4v2cRQ9Io — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 8, 2026

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Снимки: Gettyimages