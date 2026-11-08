Левски и ЦСКА в битка за върха

Слушай на живо: Левски - ЦСКА

Отборите на Левски и ЦСКА се изправят един срещу друг в дербито от 13-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Васил Левски" стартира в 17:00 часа с първия съдийски сигнал на Никола Попов, а за системата ВАР ще отговаря Димитър Димитров.

Сблъсъкът противопоставя първите два отбора в класирането, разделени само от една точка. Съставът на Хулио Веласкес е лидер с 32 пункта, а тимът на Маркус Гиздол е непосредствено зад "сините" с 31 точки. Двата отбора продължават без поражение в първенството, което придава допълнителна тежест на срещата. Победа ще позволи на шампионa на България да увеличи преднината си пред съперника, докато успех за "червените" ще ги изведе на върха във временното класиране.

Левски влиза в дербито след нова успешна европейска вечер. В четвъртък отборът на Хулио Веласкес победи Ягелония с 1:0 след попадение на талантливия нападател Стивън Стоянчов. Така столичани записаха втори пореден успех в Лига Европа и събраха седем точки след четири кръга.

В последния си шампионатен двубой "сините" спечелиха трудно гостуването на Дунав, благодарение на късен гол на Мустафа Сангаре.

Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

Веласкес обаче има кадрови проблеми преди дербито. Асен Митков и Радослав Кирилов със сигурност няма да бъдат на разположение, а участието на Сержиньо и Акрам Бурас остава под въпрос. Испанецът уточни, че окончателните решения ще бъдат взети според състоянието им след последната тренировка.

Веласкес: Сержиньо и Бурас са под въпрос, ЦСКА и Лудогорец са на друго ниво по бюджет

ЦСКА също трябва бързо да превключи от европейските турнири към първенството. "Червените" загубиха с 1:2 гостуването си на Панатинайкос в Лигата на конференциите. Диниш Алмейда изравни в края на първото полувреме, но гръцкият тим стигна до победата с попадение след почивката.

ЦСКА не успя да спре лидера в ЛК въпреки чудесата от Лапоухов

В последния мач от шампионата "армейците" завършиха 0:0 срещу Славия. Този резултат дойде при завръщането на ЦСКА на "Българска армия".

Двата отбора вече се срещнаха през настоящия сезон. През септември ЦСКА спечели с 4:2 двубоя за Суперкупата на България и вдигна трофея.

Предстоящото дерби събира два непобедени в шампионата състава, които имаха само няколко дни за възстановяване след европейските си срещи. Залогът е предимство в битката за титлата преди паузата за националните отбори.

ЛЕВСКИ - ЦСКА

Стадион: "Васил Левски", София

Главен съдия: Никола Попов

ВАР: Димитър Димитров

Начало: 17:00 часа

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google