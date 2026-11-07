Веласкес: Сержиньо и Бурас са под въпрос, ЦСКА и Лудогорец са на друго ниво по бюджет

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди двубоя от 13-ия кръг на efbet Лига срещу ЦСКА. Вечното дерби е в неделя от 17:00ч. Той сподели на кои футболисти няма да може да разчита и призна, че Лудогорец и ЦСКА са "на друго ниво по бюджет" спрямо "сините".

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"Засега Сержиньо и Бурас са под въпрос. Трябва да видим днешното тренировъчно занимание как ще протече. След това ще вземем решение. В процес да възстановяване сме. Както всеки отбор на света, първите 48 часа тече процес на възстановяване. В момента не сме напълно възстановени. Говоря за футболистите, които изиграха голяма част от двубоя. Това важи и за противниковия отбор. От емоционална гледна точка това са ситуации, в които трябва да покажем зрялост. Ако продължим да мислим за мача от четвъртък, със сигурност ще загубим. Ако напълно забравим мача в четвъртък, можем да сме в ситуация, в която да се преборим за победата.

Митков и Кирилов със сигурност няма да могат да играят. Все още трябва да премислим различни ситуации, за да изберем стартовите 11. Вчера имахме възстановителна тренировка, ще решим днес. ЦСКА е много добър отбор с добри индивидуалности. Имат много енергия. Можеха без проблем да постигнат позитивен резултат срещу Панатинайкос. ЦСКА може да ни направи труден деня. Имаме цялата увереност на света, че ще направим добър мач и ще го спечелим.

Аз проявявам уважение към всеки един мой колега и работата му. Не искам да влизам в сравнения с Гиздол. Ако искаме да се представим добре, трябва да покажем същия ритъм".

"Има три институции, които имат по-високи бюджети. Знам публично, че ЦСКА и Лудогорец са на друго ниво от нас. Ние с организация искаме да отидем в правилната посока, за да изравним това. ЦСКА 1948 успява да прави добри трансферни прозорци с бюджета, с който има. Има и други отбори, които вървят нагоре с развитието си. Отбори като Ботев Пловдив, които имат много добри условия. Хората навън имат грешна преценка за България и продукта тук. Истината е, че България е невероятна страна и аз съм изключително щастлив и доволен. Ако поставим това във футболния контекст, смятам, че първенството ни има много потенциал да се развива. Смятам, че може да се направи много добър продукт".

"Когато взимаме решения, ги правим вътрешно, използвайки мнението на всички от екипа. Не знам какви са очакванията на хората. Аз се опитвам да взема решенията по най-добрия начин, без да търсим извинения, защото и двата отбора влизаме в мача при едни и същи условия. И двата отбора имахме мачове в четвъртък. Трябва да се съобразим с футболистите, които са с контузии и умора".

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Снимки: Startphoto