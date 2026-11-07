Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски

Веласкес: Сержиньо и Бурас са под въпрос, ЦСКА и Лудогорец са на друго ниво по бюджет

  • 7 ное 2026 | 10:11
  • 3729
  • 5
Веласкес: Сержиньо и Бурас са под въпрос, ЦСКА и Лудогорец са на друго ниво по бюджет

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция преди двубоя от 13-ия кръг на efbet Лига срещу ЦСКА. Вечното дерби е в неделя от 17:00ч. Той сподели на кои футболисти няма да може да разчита и призна, че Лудогорец и ЦСКА са "на друго ниво по бюджет" спрямо "сините".

Удар за Левски! Сержиньо се контузи преди мача с ЦСКА
Удар за Левски! Сержиньо се контузи преди мача с ЦСКА

"Засега Сержиньо и Бурас са под въпрос. Трябва да видим днешното тренировъчно занимание как ще протече. След това ще вземем решение. В процес да възстановяване сме. Както всеки отбор на света, първите 48 часа тече процес на възстановяване. В момента не сме напълно възстановени. Говоря за футболистите, които изиграха голяма част от двубоя. Това важи и за противниковия отбор. От емоционална гледна точка това са ситуации, в които трябва да покажем зрялост. Ако продължим да мислим за мача от четвъртък, със сигурност ще загубим. Ако напълно забравим мача в четвъртък, можем да сме в ситуация, в която да се преборим за победата.

Митков и Кирилов със сигурност няма да могат да играят. Все още трябва да премислим различни ситуации, за да изберем стартовите 11. Вчера имахме възстановителна тренировка, ще решим днес. ЦСКА е много добър отбор с добри индивидуалности. Имат много енергия. Можеха без проблем да постигнат позитивен резултат срещу Панатинайкос. ЦСКА може да ни направи труден деня. Имаме цялата увереност на света, че ще направим добър мач и ще го спечелим.

Аз проявявам уважение към всеки един мой колега и работата му. Не искам да влизам в сравнения с Гиздол. Ако искаме да се представим добре, трябва да покажем същия ритъм".

"Има три институции, които имат по-високи бюджети. Знам публично, че ЦСКА и Лудогорец са на друго ниво от нас. Ние с организация искаме да отидем в правилната посока, за да изравним това. ЦСКА 1948 успява да прави добри трансферни прозорци с бюджета, с който има. Има и други отбори, които вървят нагоре с развитието си. Отбори като Ботев Пловдив, които имат много добри условия. Хората навън имат грешна преценка за България и продукта тук. Истината е, че България е невероятна страна и аз съм изключително щастлив и доволен. Ако поставим това във футболния контекст, смятам, че първенството ни има много потенциал да се развива. Смятам, че може да се направи много добър продукт".

"Когато взимаме решения, ги правим вътрешно, използвайки мнението на всички от екипа. Не знам какви са очакванията на хората. Аз се опитвам да взема решенията по най-добрия начин, без да търсим извинения, защото и двата отбора влизаме в мача при едни и същи условия. И двата отбора имахме мачове в четвъртък. Трябва да се съобразим с футболистите, които са с контузии и умора".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Вечното дерби

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Вечното дерби

  • 7 ное 2026 | 11:34
  • 148
  • 0
Спартак ще търси баланс на изравняване срещу Арда

Спартак ще търси баланс на изравняване срещу Арда

  • 7 ное 2026 | 10:28
  • 339
  • 0
ФИФА наложи нова трансферна забрана на Ботев (Враца)

ФИФА наложи нова трансферна забрана на Ботев (Враца)

  • 7 ное 2026 | 09:38
  • 1693
  • 1
Атанас Илиев: Не мога всеки път да влизам от пейката и да правя чудеса

Атанас Илиев: Не мога всеки път да влизам от пейката и да правя чудеса

  • 7 ное 2026 | 09:29
  • 912
  • 1
Проблем пред Веласкес преди дербито с ЦСКА

Проблем пред Веласкес преди дербито с ЦСКА

  • 7 ное 2026 | 09:11
  • 4845
  • 2
Ботев (Враца) приема Локомотив (Пловдив) в ключова битка от дъното на efbet Лига

Ботев (Враца) приема Локомотив (Пловдив) в ключова битка от дъното на efbet Лига

  • 7 ное 2026 | 08:53
  • 1054
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар в София: Показах на конкурентите, че те са моите шаранчета

Карлос Насар в София: Показах на конкурентите, че те са моите шаранчета

  • 7 ное 2026 | 09:15
  • 7242
  • 23
Лудогорец и ЦСКА 1948 в битка за важни точки в челото

Лудогорец и ЦСКА 1948 в битка за важни точки в челото

  • 7 ное 2026 | 07:15
  • 4693
  • 16
Ботев (Враца) приема Локомотив (Пловдив) в ключова битка от дъното на efbet Лига

Ботев (Враца) приема Локомотив (Пловдив) в ключова битка от дъното на efbet Лига

  • 7 ное 2026 | 08:53
  • 1054
  • 3
Ще успее ли Славия да спре възхода на Черно море?

Ще успее ли Славия да спре възхода на Черно море?

  • 7 ное 2026 | 08:00
  • 2449
  • 5
Асен Златев: Благодаря на Карлос, че запази лицето на щангите

Асен Златев: Благодаря на Карлос, че запази лицето на щангите

  • 7 ное 2026 | 11:10
  • 777
  • 0