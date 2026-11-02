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Даниел Младенов: Левски има шанс и на двата фронта

  • 2 ное 2026 | 15:55
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Бившият играч на Левски и дузина други родни тимове, а в момента футболен треньор, Даниел Младенов бе гост в актуално студио Дерби. Това той коментира изявите на сините към момента и сподели очакванията си за предстоящите срещи с Ягелония и ЦСКА.

„Левски има сили да се справи и на двата фронта, дори мисля, че е фаворит. Колкото да мачовете от вътрешното първенство, като този в Русе, трябва да се знае, че футболът в България не е толкова лесен. Така е, защото всеки един футболист и треньор на по-слабите отбори иска да се докаже именно в мачовете с Левски и ЦСКА. И затова те играят на 120 процента във фаза защита. По тази причина понякога се стига до различни от очакваното резултати и се създават сериозни проблеми на фаворитите. В Европа е едно, у нас съвсем друго“, заяви Младенов.

„Левски има сила да победи Ягелония, след като успя да направи това в Пилзен. В същото време с ЦСКА ще се получи доста сериозен мач, а аз кота левскар се надявам сините да победят. Но ще кажа, че в момента имаме два здрави отбора и в този мач не може да се прогнозира нищо“, добави Младенов.

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