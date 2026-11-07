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Роналдо и Моуриньо за сър Алекс Фъргюсън: Той е Манчестър Юнайтед

  • 7 ное 2026 | 04:20
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Роналдо и Моуриньо за сър Алекс Фъргюсън: Той е Манчестър Юнайтед

6 ноември 1986 година. Това е датата, на която сър Алекс Фъргюсън пристига в Манчестър Юнайтед. 40 години по-късно клубът отдаде нова почит на легендарния треньор, извел отбора до цели 38 трофея, включително два в Шампионската лига и 13в Премиър лийг.

Във видеото в чест на легендата, пълно с емблематични фигури на английския клуб, се включиха и две от най-големите величия на португалския футбол: Кристиано Роналдо, който има два престоя при червените дяволи, и бившият мениджър Жозе Моуриньо.

„Знаете, че сър Алекс Фъргюсън, по мое мнение, е специалистът в превръщането на млади играчи в мъже, и точно това направи той с мен“, заяви 41-годишният нападател, изразявайки отново благодарността си за фундаменталната роля на шотландеца в неговата кариера.

Треньорът на Реал Мадрид бе по-кратък, но изключително ласкав в оценката си: „Той е Манчестър Юнайтед. За мен винаги е бил нашият шеф, шефът на всички треньори“.

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