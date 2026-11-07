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Ман Юнайтед остава без Балеба за няколко седмици

  • 7 ное 2026 | 02:22
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Полузащитникът на Манчестър Юнайтед Карлос Балеба ще бъде извън строя за известен период, след като получи увреждане на подколянното сухожилие. Новината съобщи мениджърът на "червените дяволи" Майкъл Карик по време на пресконференцията си в петък. Травмата на играча бе получена във вторник, при домакинския успех с 3:2 над Рома в Шампионската лига.

Карик подчерта, че халфът твърдо пропуска срещите от настоящата седмица и няма да се завърне в игра и по време на предстоящата международна пауза, като периодът му за възстановяване ще продължи по-дълго.

Наставникът добави, че ситуацията около крайния бранител Патрик Доргу остава несигурна преди неделния шампионатен сблъсък с Астън Вила. Левият защитник вече поднови тренировъчни занимания след сходен проблем с подколянно сухожилие, но все още е под въпрос за мача.

Към момента Манчестър Юнайтед се намира на 17-а позиция в таблицата на Висшата лига и продължава търсенето на своята първа победа в първенството от август насам.

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Снимки: Gettyimages

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