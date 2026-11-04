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От УЕФА няма да налагат допълнително наказание на Куня

  • 4 ное 2026 | 19:08
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УЕФА няма да налага допълнително наказание на нападателя на Манчестър Юнайтед Матеуш Куня, въпреки че бразилецът се върна на терена след края на двубоя с Рома, след като преди това беше изгонен. Европейската футболна централа потвърди, че няма да разследва случая и футболистът ще изтърпи само автоматичното наказание от един мач за получения червен картон.

Куня се превърна в герой за „червените дяволи“ при драматичния успех с 3:2 на „Олд Трафорд“, след като отбеляза два гола в рамките на три минути и донесе обрата от 0:2. След попадението за победата той свали фланелката си и се хвърли сред привържениците, за което получи първия си жълт картон. Малко по-късно бразилецът беше изгонен за нарушение срещу Леонардо Балерди.

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След последния съдийски сигнал Куня отново излезе на терена, за да празнува със съотборниците си, но Майкъл Карик се опита да го отпрати, тъй като футболистът рискуваше да получи по-сериозна санкция. От УЕФА обаче уточниха: „В официалните доклади на длъжностните лица не се споменава нищо за този инцидент. Поради това автоматичното наказание от един мач за два жълти картона няма да бъде удължено. Няма да разследваме допълнително случая.“

Така Куня ще пропусне следващия мач на Юнайтед в Шампионската лига срещу Спортинг Лисабон, но ще бъде на разположение на Карик след изтърпяването на наказанието.

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Снимки: Gettyimages

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