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Кийн: Смятам, че можех да бъда много добър мениджър

  • 5 ное 2026 | 15:28
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Кийн: Смятам, че можех да бъда много добър мениджър

Рой Кийн даде ясно да се разбере, че не планира завръщане към треньорската професия, въпреки че признава, че все още вярва в способностите си на мениджър. Бившият капитан на Манчестър Юнайтед коментира възможността отново да застане начело на отбор на фона на спекулациите около бъдещето на Майкъл Карик на „Олд Трафорд“. Кийн, който в момента се изявява като телевизионен анализатор, сподели, че изпитва съчувствие към треньорите, намиращи се под постоянно напрежение.

Рой Кийн бил близо до завръщане в треньорския щаб на Манчестър Юнайтед
Рой Кийн бил близо до завръщане в треньорския щаб на Манчестър Юнайтед

„През последните няколко години, когато поставих телевизионните анализи пред треньорската работа, вече няма връщане назад. Определено има част от мен, която през тези години си е мислила, че все още трябва да бъде мениджър някъде. Все още смятам, че можех да бъда много добър мениджър. Когато си на този пост, знаеш, че след две или три лоши резултата може да бъдеш уволнен. Това е истинско влакче на ужасите. Не ми липсва тази несигурност“, заяви ирландецът. Когато Гари Невил му припомни, че самият той е преминал през подобни трудности и разбира ситуацията на Карик, Кийн отговори: „Съчувствам им“.

Бившият собственик на Манчестър Юнайтед зае страната на феновете срещу Глейзър и Ратклиф
Бившият собственик на Манчестър Юнайтед зае страната на феновете срещу Глейзър и Ратклиф

Бившият полузащитник започна мениджърската си кариера през 2006 година начело на Съндърланд, който още в първия му сезон спечели промоция за Премиър лийг. След това той води и Ипсуич, а по-късно работи като помощник-треньор в националния отбор на Република Ирландия, Астън Вила и Нотингам Форест. Оттогава Кийн се утвърди като един от най-острите футболни анализатори, но признава, че понякога се пита какво би могъл да постигне, ако беше продължил кариерата си край тъчлинията.

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Снимки: Gettyimages

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