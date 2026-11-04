Феновете на Манчестър Юнайтед с мащабен протест срещу собствениците преди двубоя с Рома

Привържениците на Манчестър Юнайтед пуснаха над 4000 балона във въздуха точно преди началото на срещата от Шампионската лига срещу Рома. С тази акция феновете за пореден път демонстрираха откритото си недоволство срещу управлението на семейство Глейзър и компанията „Инеос“.
Докато звучеше официалният химн на най-силния европейски клубен турнир, от емблематичната трибуна „Стретфорд Енд“ полетяха жълто-зелени балони. Това са оригиналните цветове на основания през 1878 г. клуб Нютън Хийт, преди да бъде преименуван на Манчестър Юнайтед през 1902 година. Тази символика придоби широка популярност сред феновете през 2010 година и оттогава редовно присъства на трибуните на „Олд Трафорд“ в знак на несъгласие със спорната сделка за изкупуване на клуба от американските собственици през 2005 година.
Протестната инициатива бе организирана от привържениците от „Стретфорд Ендърс“, които целяха да подчертаят упадъка под ръководството на Глейзър. В 21-вата минута на мача от трибуните полетяха десетки тенис топки към терена, като по това време домакините вече губеха с 0:2. Футболистите бяха принудени сами да разчистват наказателното поле, а царящият хаос в клуба бе илюстриран от Матеус Куня, който вдигна паднало на тревата парче пай и го изнесе извън очертанията на игрището.
Недоволството на привържениците все по-често засяга и миноритарния съсобственик сър Джим Ратклиф, особено след колебливото начало на сезона и записаните едва две победи в първите 13 срещи. Според „Сън“ феновете са подготвяли и транспарант с посланието: „Не искаме нов стадион, искаме нови собственици“, но от клуба са забранили внасянето му, обосновавайки се с липса на време за съгласуване с УЕФА.
Очаква се протестите да продължат и в предстоящия домакински мач срещу Астън Вила в неделя. По време на паузата за националните отбори ръководството предстои да вземе решение относно бъдещето на старши треньора Майкъл Карик. Охраната около тренировъчната база в Карингтън бе засилена в понеделник заради опасения, че привърженици могат да нахлуят в комплекса – сценарий, който вече се разигра през април 2021 година покрай скандала със Суперлигата.
Въпреки слабото представяне през първата част и пасива от два гола, Манчестър Юнайтед постигна впечатляващ обрат след почивката и спечели мача благодарение на попаденията на Бруно Фернандеш и Матеус Куня.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago