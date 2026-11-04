Феновете на Манчестър Юнайтед с мащабен протест срещу собствениците преди двубоя с Рома

Привържениците на Манчестър Юнайтед пуснаха над 4000 балона във въздуха точно преди началото на срещата от Шампионската лига срещу Рома. С тази акция феновете за пореден път демонстрираха откритото си недоволство срещу управлението на семейство Глейзър и компанията „Инеос“.

Докато звучеше официалният химн на най-силния европейски клубен турнир, от емблематичната трибуна „Стретфорд Енд“ полетяха жълто-зелени балони. Това са оригиналните цветове на основания през 1878 г. клуб Нютън Хийт, преди да бъде преименуван на Манчестър Юнайтед през 1902 година. Тази символика придоби широка популярност сред феновете през 2010 година и оттогава редовно присъства на трибуните на „Олд Трафорд“ в знак на несъгласие със спорната сделка за изкупуване на клуба от американските собственици през 2005 година.

Manchester United fans held another protest against the club’s owners before Tuesday's game against Roma at Old Trafford. 4,000 green and yellow balloons were distributed to supporters in the Stretford End, and appeared as the teams walked out for kick off. United fans have long protested against the Glazers, the American family which took control of the club via a controversial, highly-leveraged buyout in 2005. The green and gold colours — originally worn by Newton Heath, the team that became Manchester United in 1902 — began to proliferate during fan protests in 2010 and have been a regular sight at Old Trafford ever since. — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 3, 2026

Протестната инициатива бе организирана от привържениците от „Стретфорд Ендърс“, които целяха да подчертаят упадъка под ръководството на Глейзър. В 21-вата минута на мача от трибуните полетяха десетки тенис топки към терена, като по това време домакините вече губеха с 0:2. Футболистите бяха принудени сами да разчистват наказателното поле, а царящият хаос в клуба бе илюстриран от Матеус Куня, който вдигна паднало на тревата парче пай и го изнесе извън очертанията на игрището.

🚨🚨| Manchester United fans are 𝐓𝐇𝐑𝐎𝐖𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐍𝐍𝐈𝐒 𝐁𝐀𝐋𝐋𝐒 onto the pitch at Old Trafford in protest against the club's owners! 🎾⛔️ Chants of "𝐖𝐄 𝐖𝐀𝐍𝐓 𝐆𝐋𝐀𝐙𝐄𝐑𝐒 𝐎𝐔𝐓" ring around the stadium as United trail Roma 2-0, having conceded twice inside the opening 20 minutes. https://t.co/YhD5FffMJD — CentreGoals. (@centregoals) November 3, 2026

Недоволството на привържениците все по-често засяга и миноритарния съсобственик сър Джим Ратклиф, особено след колебливото начало на сезона и записаните едва две победи в първите 13 срещи. Според „Сън“ феновете са подготвяли и транспарант с посланието: „Не искаме нов стадион, искаме нови собственици“, но от клуба са забранили внасянето му, обосновавайки се с липса на време за съгласуване с УЕФА.

Очаква се протестите да продължат и в предстоящия домакински мач срещу Астън Вила в неделя. По време на паузата за националните отбори ръководството предстои да вземе решение относно бъдещето на старши треньора Майкъл Карик. Охраната около тренировъчната база в Карингтън бе засилена в понеделник заради опасения, че привърженици могат да нахлуят в комплекса – сценарий, който вече се разигра през април 2021 година покрай скандала със Суперлигата.

Въпреки слабото представяне през първата част и пасива от два гола, Манчестър Юнайтед постигна впечатляващ обрат след почивката и спечели мача благодарение на попаденията на Бруно Фернандеш и Матеус Куня.

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Снимки: Imago