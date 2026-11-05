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От Ман Юнайтед са се свързали с Дешан

  • 5 ное 2026 | 16:05
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Ръководството на Манчестър Юнайтед се е свързало с Дидие Дешан, за да проучи неговата позиция относно евентуалната му готовност да застане начело на тима ако се стигне до раздяла с Майкъл Карик, съобщават различни медии. Френският специалист е без работа, след като напусна националния отбор на Франция след Световното първенство това лято. Бившият треньор на Монако и Ювентус в момента си почива активно, но е отворен към нови проекти и завръщане в клубния футбол. Той обаче чрез свои представите ли е изразил скептицизъм относно евентуално свое застане начело на “червените дяволи’”, визирайки продължаващата нестабилност на “Олд Трафорд”, разрива между клуба и феновете, както и проблемите на трансферния пазар и окомплектоването на боеспособен състав.

Подобни разговори са били проведени още с представители на Юлиан Нагелсман и Унай Емери. Германският специалист също е свободен агент, след като се раздели с Бундестима след слабото представяне на Мондиал 2026. Испанецът, който е сочен за един от най-желаните кандидати, е малко вероятно да пожелае да напусне Астън Вила, където се ползва със сериозно доверие и има договор до лятото на 2029 година. Английските медии пишат, че шефовете на Манчестър Юнайтед са взели решение да назначат постоянен мениджър на тима, а не временен наставник до края на сезона, както често подхождаха в последните години. Евентуална смяна на Карик по средата на сезона ще бъде трета такава промяна за “червените дяволи” в последните три сезона.

Бившият собственик на Манчестър Юнайтед зае страната на феновете срещу Глейзър и Ратклиф
Бившият собственик на Манчестър Юнайтед зае страната на феновете срещу Глейзър и Ратклиф
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Снимки: Gettyimages

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