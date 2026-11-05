От Ман Юнайтед са се свързали с Дешан

Ръководството на Манчестър Юнайтед се е свързало с Дидие Дешан, за да проучи неговата позиция относно евентуалната му готовност да застане начело на тима ако се стигне до раздяла с Майкъл Карик, съобщават различни медии. Френският специалист е без работа, след като напусна националния отбор на Франция след Световното първенство това лято. Бившият треньор на Монако и Ювентус в момента си почива активно, но е отворен към нови проекти и завръщане в клубния футбол. Той обаче чрез свои представите ли е изразил скептицизъм относно евентуално свое застане начело на “червените дяволи’”, визирайки продължаващата нестабилност на “Олд Трафорд”, разрива между клуба и феновете, както и проблемите на трансферния пазар и окомплектоването на боеспособен състав.

🚨 NEW: Deschamps has been resting while keeping an open mind about his next role, is not particularly keen on the United job given the club’s ongoing instability, fan discontent with the hierarchy, and transfer struggles. United have also approached coaches such as Julian Nagelsmann and Unai Emery (the latter expected to stay at Aston Villa), while Deschamps is in no rush, willing to wait until the next interseason and evaluate other offers. [@Santi_J_FM, @footmercato] — UtdXclusive (@UtdXclusive) November 5, 2026

Подобни разговори са били проведени още с представители на Юлиан Нагелсман и Унай Емери. Германският специалист също е свободен агент, след като се раздели с Бундестима след слабото представяне на Мондиал 2026. Испанецът, който е сочен за един от най-желаните кандидати, е малко вероятно да пожелае да напусне Астън Вила, където се ползва със сериозно доверие и има договор до лятото на 2029 година. Английските медии пишат, че шефовете на Манчестър Юнайтед са взели решение да назначат постоянен мениджър на тима, а не временен наставник до края на сезона, както често подхождаха в последните години. Евентуална смяна на Карик по средата на сезона ще бъде трета такава промяна за “червените дяволи” в последните три сезона.

Бившият собственик на Манчестър Юнайтед зае страната на феновете срещу Глейзър и Ратклиф

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Снимки: Gettyimages